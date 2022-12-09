مواصفات الطفل الانطوائي وكيفية التعامل معه: «متفرضيش عليه رأي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأمهات لا يستطيعون التعامل بشكل سليم مع الأطفال الذين يعانون من الانطوائية فضلًا عن عدم قدرتهم على التعرف إذا كان الطفل يعاني منها أم لا، ما يجعلهن يعيشن في صراع وخلافات مستمرة معه طوال الوقت، ما يخلق نوعًا من العداوة والضغينة بينهم.

حددت غادة الحسيني، أخصائية تربية وتخاطب، مواصفات الطفل الإنطوائي، لـ«هُن»، قائلةً: «لا يطلب المساعدة من أي شخص داخل منزله، يحب الاعتماد على الذات في شتى الأمور، مستقل بشكل كبير، لديه معتقد أنه يستطيع حل جميع مشاكله التي تواجهه دون تدخل من أحد».

صفات الطفل الانطوائي ونصائح للأمهات

ووجهت نصائح للأمهات اللاتي لديهن أطفالًا انطوائيين، قائلةً: «لابد من التقرب للطفل بشكل كبير مع فهم طبيعته، مع ميوله للعزلة طوال الوقت، في هذه الحالة لا يعيش في حالة من الحزن أو الغضب وإنما يحاول التأقلم داخل عالمه الخاص به، ومنطقة الراحة له، للاستماع بالقراءة ومشاهدة التلفزيون والتفكير فيما يخصه، مع تجنب افتعال المشاكل معه، مع عدم قدرته بتكوين علاقات وصداقات ويمكن أن يكتفي طوال حياته بصديق واحد فقط، لأنه جميع الناس لا يستطيعون فهمه والتعامل مع طبيعته الصامتة، فضلًا عن متابعته لجميع من حوله في صمت ويلاحظ جميع ما يدور حوله خاصة المثير للاهتمام بالنسبة له، إذ يفضل الاستكشاف والتجربة، وممنوع فرض رأي معين عليه أو مقارنته بأي شخص من المتواجدين حوله».

احترام مساحته الشخصية وعدم فرض رأي عليه

كما تابعت أخصائية التخاطب والتربية، أن الطفل الانطوائي أيضًا لا يحب التفاعل بشكل كبير في التجمعات ولا يفضل الصوت العالي، وربما يفسر البعض ذلك السلوك على أنه عدوانيًا خاصة إذا صاحب ذلك السلوب نوبة شديدة من الغضب.

وعن طرق التعامل مع الأطفال الانطوائيين، قالت: «يجب احترام مساحته الشخصية ورغباته وعدم إجباره على فعل شيء لا يريده، فضلا عن تقبله كما هو ويمكن اتباع طريقة المحاكاة معه للوصول إلى طريقة التعامل الصحيحة المفضلة له، مع دعمه طوال الوقت وعدم الانفعال عليه أمام الآخرين».