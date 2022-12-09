بعد تعرض ابنه للتحدي الجديد على تيك توك وإصابته.. ممثل يحذر الأهالي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحديات تلو الأخرى على موقع «تيك توك»، يشارك فيها أغلبية المستخدمين، وتتضمن ألعاب وُصفت بالكارثية لأنها تسبب مشاكل صحية قد تصل إلى الموت، آخرها القصة الشهيرة للاعب أحمد خالد، بطل الجمهورية والعرب للجودو بنادي العبور، الذي أُصيب بشلل بحسب ما أُشيع مع الضغط الشديد على النخاع الشوكي، نتيجة المزاح مع أصدقائه على هذا التطبيق.

وحذر الكثير من الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي والأطباء من التحدي الجديد على تيك توك، وهو عبارة عن أن يقف الأصدقاء أمام بعضهم ويشابكون أيديهم وشخص آخر بمفرده يركض إليهم ليكون في وسطهم ويرفعونه إلى أعلى ثم يتركوه حتى يسقط على الأرض.

الممثل أحمد سند يحذر من التحدي الجديد

وشارك في التحذيرات الممثل أحمد سند، بعد تعرض ابنه «يوسف» في الصف الأول الثانوي منذ 4 أيام لهذا التحدي مع أصدقاءه وتسبب ذلك في كسر قدمه موضحًا لـ «هن»: «اتفاجئت أصحاب ابني جايبنه على البيت وهو مش قادر يمشي ولما سألته إيه اللي حصل؟ قالي إنه كان بيهرج مع أصحابه وعمل التريند الجديد اللي على التيك توك».

واصطحب سند ابنه إلى المستشفى، بسبب عدم قدرته على المشي وشعوره بالألم، واكتشف كسر قدمه وعمل جبس له: «أنا طبعا بحمد ربنا أنها جات على أد كده وفي ناس أصحابه نزلت على ضهرها واللي على دماغه واللي على دراعه، واضايقت جدا خاصة إني عارف أن ابني مش بتاع كده وكان بيشوف التحديات دي ويتريق ومتعجبوش فاستغربت».

«سند»: ابني عمروا ما فكر يعمل التحديات دي

وحكى «سند» أن ابنه كان يلعب مع أصدقائه كرة القدم، وبعد ذلك اقترحوا عليه عمل هذا التحدي الذي أدى إلى كسر قدمه، وبالطبع أخذ يتحدث معه وينصحه: «عمره ما فكر يعمل حاجة زي دي، بس لما قالوا يجربوا فجرب، فهمتوا طبعًا أن ده غلط، وقعدت اتكلم معاه أن مينفعش تعمل كده ممكن يحصلك حاجة أكبر، وحاولت أنصح باقي الأهالي عشان ياخدوا بالهم من أولادهم ويحذروهم منه قبل عمله».

وشارك الفنان أحمد سند في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل «يوم وليلة» و«اختفاء» و«الأب الروحي»، و«الاختيار» و«البرنس».