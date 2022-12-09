خبيرة تجميل تحذر من وضع «فيتامين سي» على الوجه: يدمر البشرة (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكثير من الفتيات يبحثن عن بشرة صافية ونقية خالية من التصبغات والحبوب والمشاكل التي تؤثر بالسلب على أنوثتها وجمالها، فضلا عن البحث عن الطرق التي تساعد على نضارة البشرة لكن دون الإضرار بها، خاصة المشاكل التي يعاني منها البعض كالتصبغات على الوجه والحبوب التي تترك آثر سلبي، وتضطر لدفع اموال طائلة والبحث عن الأطباء المميزين لمعالجة تلك الحالة وأخريات يلجأن لاستخدام المنتجات، ومساحيق التجميل التي تخفي تلك العيوب لفترة مؤقتة.

التصبغات الجلدية وكيفية علاجها

وتحدثت ياسمين نبيل، خبيرة تجميل، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، عن كيفية علاج التصبغات في الوجه، إذ قالت: «التصبغات عبارة عن رد فعل وأشكالها وأنواعها وأسبابها كثيرة، لابد من معرفة السبب الرئيسي لها وبعدها اتخاذ قرار العلاج، هناك تصبغات من الشمس وعدم وضع كريمات واقية من أشعة الشمس بخلاف استخدام أدوات ومنتجات ضارة بالبشرة ما يجعلها تقوم بعمل طبقات جلد مين تعمل بهتان في الوجه، النوع الثاني ناتج عن الحبوب وآثار الحبوب وهو الذي يتكون من إفراز الجلد للعلاج، وحينما تختفي تترك أثر بعدها».

طرق علاج تصبغات الحبوب

وعن طريقة علاج تصبغ الحبوب، قالت خبيرة التجميل ياسمين نبيل: «العلاج سهل ولكن بطرق آمنة من بينها عدم تنشيف تلك الحبوب ووضع مرطبات مساعدة لمنع التصبغ وعقب اختفاء الحبوب لابد من وضع كريم مفتح والتي تختفي تماما في خلال شهر ونصف وليش تقشير لأنه سيعمل على التهاب الجلد».

تحذيرات من وضع «فيتامين سي» على الوجه

كما نوهت خبيرة التجميل خلال الحديث عن ضرورة عدم وضع فيتامين سي على الجلد ما يؤثر عليها بالسلب: «اشربي عصير برتقال وفوار فيتامين سي والذي يعمل على تحفيز الكبد ومعالجة التصبغات في الوجه ويمنع الأكسدة وهناك كريمات تفتيح طبية».