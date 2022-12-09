أضرار ارتداء الكعب العالي.. «مش مهم الشياكة والأناقة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكعب العالي من الأمور الأساسية في حياة الكثير من النساء، اللاتي يحرصن على المظهر الخارجي، والظهور بإطلالة أنيقة وشيك وخاصة في المناسبات المهمة إلا أن ذلك قد يستبب في آلام شديدة.

وحذر الدكتور معاذ خالد أخصائي العلاج الطبيعي من الإكثار من ارتداء الكعب العالي لأنه يسبب مشاكل للقدم وعضلات الساق وهو ما يرصده بالتفاصيل في السطور التالية.

أضرار ارتداء الكعب العالي

- ارتداء الكعب العالي باستمرار يسبب تورم إصبع القدم الكبير وكذلك تصلبه بسبب ضغط الجسم على هذه المنطقة.

- يسبب الإفراط في ارتداء الكعب العالي إلى مشاكل في عضلات الساق، مثل التشنج أو الشد العضلي.

- يمكن أن يحدث تصلب أنسجة الجسم وتشنجها بسبب الكعب العالي.

- ظهور البقع الصلبة على الجلد أسفل القدم.

- حدوث التهاب في المفاصل شديد.

- يمكن أن يسبب هشاشة في العظام.

نصائح في حال ارتداء الكعب العالي

ونصح أخصائي العلاج الطبيعي بالحصول على راحة لساعات طويلة عند ارتداء الكعب العالي، ويمكن تدليك الجزء السفلي، والاستحمام بماء ساخن لاسترخاء القدم.