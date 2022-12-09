أفكار تناسب لون عام 2023 لديكورات المنزل: ضيفي الرومانسية لبيتك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في نهاية كل عام يتم الإعلان عن لون العام الجديد حتى يتم اعتماده في كافة مجالات الحياة منها الموضة وديكورات المنازل، وبالنسبة لعام 2023 الذي يفصلنا عنه أقل من شهر تم اعتماد اللون «فيفا ماجنتا» أحد ظلال الأرجواني لونًا رسميًا له، وهو من الألوان التي تعطي انطباعًا هادئًا يوحي بالرومانسية لذلك يمكن الحصول على ديكور المنزل بألوان تتناسب مع الأرجواني بشكل أساسي.

قواعد استخدام الـ«فيفا ماجنتا» أو ظلال الأرجواني في الديكور الداخلي

يجب تنسيق الألوان بصورة متوازنة في الديكور الداخلي مع لون العام الجديد، بحيث يشكل اللون الأساسي نسبة 60% من محتويات المنزل، واللون الثانوي نسبة 30%، واللون المميز نسبة 10%.

مع تغيير الألوان الأخرى المقترنة به من غرفة إلى أخرى، يجب البعد عن تعقيد لوحة الديكور، من خلال التمسّك بـ3 الوان في المساحات الداخليّة، مع التخفيف من استخدام النقوش والأكسسوارات، وفقًا لموقع «pinterest».

تنسيق الديكور بألوان كلاسيكية

بالنسبة لصاحبة المنزل ذات الذوق الكلاسيكي، يمكن أن تختار الـ«فيفا ماجنتا» أو ظلال الأرجواني مع الرمادي، في الديكور، لعكس مظهر رسمي على المنزل وإعتماده في غرفة الإستقبال الرسمية

أما عن تنسيقه مع اللون الأبيض فيعطي طابعا يشع بالجاذبية والأنوثة والفخامة، في المساحات الداخليّة، لذلك يمكن اعتماده في غرفة النوم الرئيسية.

أما دمج الـ«فيفا ماجنتا» مع الأزرق الفاتح يوحي بالتناقض والجاذبية في نفس الوقت، وعند تنسيقه مع الأصفر حينها يختصر اللونان صفات الجرأة والتميز.

بالعودة لصاحبة الذوق الكلاسيكي، يمكن أن تختار الـ«فيفا ماجنتا» مع اللون الزيتي أو أي لون من الألوان الترابية، لأن ذلك يوحي بالاستقرار.

لعكس مظهر رسمي أوعملي ومودرن يمكن تنسيق الـ«فيفا ماجنتا» مع الرمادي، وبالنسبة لغرفة الجلوس والنوم يمكن تنسيق ظلال الأرجواني أو الـ«فيفا ماجنتا» مع الألوان الترابية، يمكن دمجه أيضًا مع اللون الأخضر لكن لا ينسجم مع اللون الذهبي.