خطوات تطبيق المكياج النحاسي اللامع.. «مش شرط البشرة الفاتحة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ربما اختلفت اتجاهات ومعاير الجمال في الوقت الحالي، تجاه استخدام كريمات ومستحضرات التفتيح، التي تجعلك افتح لدرجة أو اثنين، للبشرة الحنطية والمكياج الأسمر المتوهج، فسواء كانت بشرتك دهنية أو مختلطة، ومهما كانت درجة لونها، يمكنك تطبيق المكياج المتوهج، بدرجات الترابي الداكنة، للظهور بشكل جذاب ومضيئ مختلف عن كافة الإطلالات المعتادة.

وإليكٍ خطوات تطبيق هذا النوع من المكياج، وفقًا لموقع «boldsky» الهندي.

الأدوات التي تحتاجيها

1. كريم العين

2. كريم الأساس

3. خافي العيوب

4. إسفنجة مكياج

5. فرشاة مكياج منفوشة

6. بودرة التثبيت

7. رشاش التثبيت

الخطوة 1:

تطبيق كريم العين

ابدأي بوضع كريم للعين تحت عينيك باستخدام إصبعك بشكل دائري.

ضعي الكريم برفق مع التركيز على المنطقة الواقعة تحت عينيك، والتي غالبًا ما تعاني من الجفاف.

الخطوة 2:

ضعي كريم الأساس

يجب ترطيب إسفنجات المكياج قبل الاستخدام حتى يمكن تطبيق كريم الأساس بشكل متساوٍ وخلطه جيدًا.

الخطوة 3:

ضعي الكونسيلر تحت عينيك ضعي طبقة سميكة من خافي العيوب في منطقة أسفل العين على شكل مثلث مقلوب وامزجيها برفق باستخدام إسفنجة مكياج رطبة.

إذا كنت ترغبين في خلق انطباع بعيون مرفوعة باستخدام خافي العيوب، ادمجي خافي العيوب لأعلى، متجاوزًا حافة عينيك إلى صدغيك مثل الهايلايتر.

الخطوة 4:

صب البودرة في غطاء وعاء البودرة حتى تتمكني من التحكم في كمية البودرة التي تستخدمينها لتغطية وجهك.

ابدئي برش طبقة رقيقة من البودرة على كامل الوجه، وضعيه برفق بفرشاة البودرة حتى لا تزعج مكياجك. بعد ذلك ، ضعي البودرة على عينيك.

استخدمي إسفنجة واضغطي برفق على البودرة تحت العينين باتجاه الصدغين دون فركها ، واتركيها ببساطة فوق العينين.

الخطوة 5:

اتركي الكريم والبودر على وجهك لمدة 5-10 دقائق، وذلك لنجاح أكسدة الماكياج بينما يمتص المسحوق الزيت الزائد.

الخطوة 6:

تخلصي من البودرة الزائدة، وللقيام بذلك استخدم فرشاة بودرة ناعمة لتنعيم حواف أي من منتجات البودرة التي قمت بتطبيقها.

عند وضع البودرة الشفافة على وجهك ، استخدمي فرشاة البودرة (فرشاة ناعمة ورقيقة) ونفضيها برفق في حركة دائرية لتجنب الحواف الخشنة.