الامارات | لوحة عملاقة تغطي ملعب كرة القدم تدخل موسوعة غينيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باستخدام 3000 لتر من الطلاء، وأكثر من 150 فرشاة، حقق الفنان عماد صالحي رقماً قياسياً في موسوعة غينيس لأكبر عمل فني في العالم، بالرسم على القماش.

وكُشف النقاب عن اللوحة، التي تبلغ مساحتها 9652 متراً مربعاً، في استاد جامعة قطر، وهي كبيرة بما يكفي لتغطية ملعب كرة القدم بأكمله.

وأعلن المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، شادي جاد، النتيجة قائلاً «اليوم تم تحقيق الرقم القياسي بمساحة 9652 متراً مربعاً، أي ستة أمثال الرقم القياسي العالمي السابق، وهو أمر مثير للإعجاب للغاية».

عمل صالحي على اللوحة مدة خمسة أشهر تقريباً، بمعدل 18 ساعة يومياً.

وتروي اللوحة قصة لعبة كرة القدم، وتبرز اللحظات المهمة من تاريخ كأس العالم، إضافة إلى مشاهير اللعبة.