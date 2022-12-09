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الامارات | سيلين ديون مصابة بـ «متلازمة عصبية نادرة جداً»

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون مصابة بـ «متلازمة عصبية نادرة جداً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المغنية سيلين ديون، على حسابها عبر «إنستغرام»، أنها مصابة بـ«متلازمة عصبية نادرة جداً»، أجبرتها مرة أخرى على إرجاء حفلات كان مقرراً أن تحييها في أوروبا، ضمن جولتها العالمية «كاريدج وورلد تور». وبدت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية، متأثرة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها، وأوضحت فيه أنها تعاني «مشكلات صحية منذ مدة طويلة». وقالت «شُخّصت حديثاً بمرض عصبي نادر جداً هو متلازمة الشخص المتيبس». وبسبب هذا المرض الذي يُترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضاً من «استخدام أوتارها الصوتية» بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية. وأضافت «يحزنني كثيراً أن أضطر لإعلامكم اليوم أنني لن أكون مستعدة لإكمال جولتي في أوروبا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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