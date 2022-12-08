مدرسة الطالب أحمد خالد تكشف تفاصيل حادث تحدي تيك توك.. وتلغي جميع فعالياتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الهلع أصابت أولياء الأمور وكل متابعي حادث الطالب أحمد خالد، الذي تعرض لكسر في الفقرات العنقية إثر تجربته لأحد التحديات على «تيك توك» رفقة مجموعة من زملائه.

إصابة طالب بالشلل بسبب تحدي «تيك توك»

وفي الوقت الذي تداول فيه العديد، الحديث حول حالة الطالب الصحية، إذ قال دكتور بيشوي نبيل، أخصائي جراحة العظام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، بصورة لأشعة يعلق على الواقعة: «النهاردة شفت حادثة من أسوأ الحوادث اللي شفتها، ولد 13 سنة، جاي المستشفى مش بيتحرك تمامًا، وبعد الفحص وعمل الأشعة تبين أن الولد أصيب بالشلل، الولد جاله كسر في الفقرات العنقية وضغط شديد على النخاع الشوكي، وبنسبة كبيرة مش هيتحسن، ولد 13 سنة اتشل بسبب لعبة بسبب هزار سخيف متخيلين إحنا وصلنا لإيه؟».

واستكمل الطبيب حديثه بنصيحة للأهالي، قائلًا: « أرجوكم خلوا بالكم من أولادكم وتوعيتهم، ممكن تكون حاجة بسيطة بس تؤدي لموت صاحبها أو تؤدي لعاهة مستديمة»، متابعًا: ربنا يكتب له الشفاء، منظر الأهل النهاردة وأنا بقول لهم علي حالة ابنهم ماحدش يتمنى إنه يشوفه».

تعليق مدرسة الطالب

وأصدرت مدرسة الطالب أحمد خالد بيانًا، طالبت فيه بتحري الدقة حول أي أخبار حول صحة الطالب والدعاء له بالشفاء العاجل، وأكدت أن هذا الحادث الأليم وقع بعد نهاية اليوم الدراسي أمام أحد المولات التجارية بمدينة العبور، وليس بداخل المدرسة، وأعلنت إلغاء جميع الفعاليات الخاصة بها، بما فيها حفل الكريسماس حتى الاطمئنان على صحة الطالب أحمد خالد.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي العبور، أن الطالب صاحب الـ13 عامًا، هو لاعب وبطل الجمهورية والعرب للجودو بالنادي، وتمنى له مجلس الإدارة الشفاء العاجل له.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، أنه في أثناء وجود الطالب بإحدى المدارس الخاصة، وعقب انتهاء اليوم الدراسي أول أمس، رفقه بعض من زملائه بذات المدرسة، صور أصدقاؤه مقطع فيديو، يتضمن رفعهم الطالب لأعلى وتركه ليسقط أرضًا لقياس قوة تحمله، ما أدى لإصابته بكسر في الفقرة العنقية الخامسة بالعمود الفقري، وجرى نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

والد الطالب المصاب لم يحرر محضرًا بالواقعة

وتبين تحرير والد الطالب، إقرار كتابي للمستشفى بعدم رغبته فى إبلاغ الأجهزة الأمنية أو تحرير محضر بالواقعة، وباستدعاء عدد من زملاء الطالب المصاب، وهم 3 طلاب، أيدوا ما جاء بالفحص، مؤكدين أنه كان برفقتهم في أثناء الواقعة، 5 طلاب آخرين، وأنهم كانوا ينفذون أحد التحديات على «تيك توك» على سبيل المزاح، وبسؤال والد الطالب المصاب ردد ذات المضمون ولم يتهم أحدًا أو يشتبه في حدوث إصابة نجله جنائيًا.