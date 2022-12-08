عادات خاطئة تؤثر على البشرة.. احذري منطقة العين «فيديو وصور»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من العادات الخاطئة التي تفعلها معظم الفتيات، تؤدي لمشاكل كبيرة في البشرة خاصة منطقة العين، التي تبدأ من طريقة وإزالة وضع الماكياج الخاطئة، واستخدام منتجات مضرة بالبشرة كظهور الهالات السوداء والشيخوخة المبكرة خاصة خلال فترة العشرينات عند البعض.

وتبحث الفتيات عن روتين العناية الصحيحة بالبشرة والعين للتخلص من المشاكل التي تؤثر بالسلب على الأناقة والجمال وتتطلب أموالًا ووقتًا كبيرًا يمتد لسنوات للعلاج والتخلص من تلك الآثار.

طرق التخلص من الهالات السوداء

حددت ماريان عريان، خبيرة التجميل وصفات طبيعية للقضاء على الهالات السوداء تحت العين في فصل الشتاء، خلال تواجدها في برنامج «السفيرة عزيزة»، إذ قالت: «مش كل المواد الطبيعية جائزة للجسم، ولا يشترط أن تجدي بالنفع مع جميع الأجسام والشخصيات، المنتجات الطبيعية والصناعية لابد من تجريبها حتى لا تتسبب في حدوث الحساسية عند البعض، من خلال تجربتها على منطقة معينة لمدة ساعتين أو 3 ساعات ثم مراقبة النتيجة بعدها».

كما تابعت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، خلال الحديث: «هناك بعض المنتجات التي لا تتناسب مع طبيعة البشرة، وتتسبب في حدوث الحساسية والهرش والأكلان فضلًا عن جفاف البشرة أو كونها بشرة حساسة».

كيفية العناية بالعين والبشرة

وعن كيفية العناية بمنطقة العين، قالت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة ماريان عريان، خلال الحديث: «العناية تبدأ من طريقة إزالة مساحيق الماكياج من العين، هناك فتيات يعانين من مشاكل كبيرة بسبب الطريقة الخاطئة المتبعة مثل الماسكرا والكحل ما يؤثر على الجلد، ويؤدي إلى حدوث الهالات السوداء والشيخوخة المبكرة، لابد من التعامل مع البشرة بشكل هادئ عن طريق المساج والطبطبة وعدم شد العين في أثناء رسم الأيلاينر أو وضع الكحل».