طريقة عمل خلطة القرنبيط.. «حضريه بالنشا أو اللبن الرائب»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة عمل خلطة القرنبيط، إذ يعد من الوجبات الرئيسية خلال فصل الشتاء، ليس فقط لسهولة تحضيره وإعداده ولكن لانخفاض تكلفته بالتوازي مع فوائده الغذائية الكبيرة.

طريقة تحضير خلطة القرنبيط

وفي السطور التالية، يقدم «هُن» لربات المنازل طريقة تحضير خلطة القرنبيط بالنشا والحليب أو الكركم.

طريقة عمل خلطة القرنبيط بالحليب

كوب دقيق.

2 بيضة.

½ كوب حليب.

2 فص ثوم مهروس ناعمًا.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة ناعمًا.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة.

ملح وفلفل أسود.

مقادير خلطة القرنبيط المقرمش باللبن الرايب

كوب من الدقيق

4 بيضات

كوب لبن رايب

شبت مفروم

كزبرة مفرومة

رأس ثوم مفرومة

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة شطة

زيت للقلي

خلطة القرنبيط المقرمش بالنشا والكركم

كوب كبير دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة كركم

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود مطحون

كمون

زيت

طريقة تحضير خلطة القرنبيط

- احضري وعاء كبير وضعي فيه المواد الجافة مثل الدقيق والنشا أو الكركم حال وجوده والشطة.

- ضيفي الثوم والكزبرة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والكمون.

- ضعي في النهاية البيض والحليب أو الرائب.

- اخلطي المكونات حتى يتماسك السائل، واغمسي القرنبيط في الخليط، ثم ضعيه في الزيت وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا من جميع الجهات.