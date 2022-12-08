طريقة عمل السبانخ بالأرز.. «الوجبة الرئيسية في الشتاء»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل السبانخ بالأرز، تبحث عنها الكثير من ربات المنازل لتقديمها لأسرهن خلال فصل الشتاء، كوجبة أساسية ورئيسية على الموائد، كونها مليئة بالحديد والفيتامينات والنشويات والكثير من المعادن الغذائية المفيدة الأخرى، فضلًا عن قلة تكاليفها مقارنة مع الكثير من الأكلات.

طريقة عمل السبانخ بالأرز

ويرصد «هُن» لربات المنازل في السطور التالية، طريقة عمل السبانخ بالأرز، بخطوات سهلة وبدون تكلفة أو عناء، لتحضيرها بأقل المجهود وبأسرع وقت، والاستفادة من مذاقها المختلف وفوائدها الغذائية.

مقادير طريقة عمل السبانخ بالأرز

كيلو من أوراق السبانخ، واحرصي أن تكون مغسولة ومقطعة شرائح

½ كوب أرز مصري مسلوق

2 كوب عصير طماطم

بصلة متوسطة ويجب أن تكون مفرومة ناعمًا

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقتين من الزيت أو السمن

½ ملعقة صغيرة من الكمون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير السبانخ بالأرز

- سخني الزيت، في قدر على نار متوسطة، ثم ضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصفر لونه.

- ضيفي عصير الطماطم للبصل والملح والفلفل الأسود والكمون، واتركي الخليط حتى يغلي.

- غطي القدر، واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

- ضيفي السبانخ والأرز المسلوق، للخليط السابق، وقلبي جيدًا الخليط سويًا.

- اتركي الخليط على نار هادئة لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة حتى ينضج.

- على الجانب الآخر، أذيبي ملعقة صغيرة من السمن، على نار متوسطة، ثم ضيفي الثوم، وحمريه.

- ضعي الثوم على الفور فوق السبانخ، واتركيها تغلي مرة واحدة، ثم ارفعيها من على النار.

- قدمي السبانخ في أطباق التقديم ساخنة.