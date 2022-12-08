«دهب بدون مصنعية».. سيدات الفيس بوك يشعلن السوق بالمجوهرات المستعملة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحركات عديدة حققتها أسعار الذهب في السوق المحلية، ما بين اليوم والآخر ربما تشهد ارتفاعات متتالية تعقبها انخفاضات، ما أثار العديد من التساؤلات في أذهان المواطنين لمعرفة الأسباب، ووجدها البعض الآخر وعلى رأسهم، السيدات، فرصة للادخار والاستثمار، إذ أكد نادي نجيب، سكرتير غرفة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب المتذبذبة تشير إلى عدم معرفة إلى أين يتجه السوق؟

وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه أصبح من الصعب حاليًا التنبؤ بحركة السوق في الوقت المقبل، خصوصًا أنّ السعر يتحرك بشكلٍ قوي وفق العرض والطلب وسعر الدولار.

سيدات الفيس بوك يشعلن السوق بالمجوهرات المستعملة

لم تقف السيدات مكتوفة الأيادي أمام أسعار الذهب، إذ قررت العديد منهن الاستفادة من الأمر على طريقتها الخاصة، من خلال عرض المشغولات الذهبية الخاصة بها، سواء للبيع أو السؤال عن الشراء أو حتى للاستبدال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهن لجأن للبيع والشراء بدون مصنعية وربما أيضًا بدون فواتير، في محاولات للاستثمار.

وخلال الآونة القليلة الماضية، دشنت العديد من السيدات بعض المجموعات الخاصة لبيع المصوغات الذهبية المستعملة بدون مصنعية، للتوفير والادخار، وعلى الفور لاقت المجموعات رواجًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الأمر، وأصبح «الفيسبوك» سوقًا افتراضية للمجوهرات المستعملة.

«رئيس الشعبة» يحذر من الأمر

في هذا الصدد، حذر الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، من الدعوات التي أطلقها البعض وعلى رأسها السيدات، وهي تبادل وبيع المشغولات الذهبية بدون فاتورة أو مصنعية، بهدف التوفير، مؤكدًا إن الأمر قد يحدث به تلاعبًا كبيرًا خاصة أنها عملية تجارية غير مضمونة، بحد وصفه لـ «هُن».

وأشار «أمين» إلى سبب تحذيراته للأمر، قائلًا: «الدهب لازم يكون البيع والشراء بالفاتورة تثبت ده، أما اللي بيحصل على فيس بوك اسمه تهرب من الضرائب يُحاسب عليه القانون، غير أن مفيش ضمان لمنتج وده تحويشة العمر».

وأوضح أن هناك من يقلد أو يصيغ مشغولات أقل نقاء ودون نفس العيار: «هتلاقي نصب ومشغولات مش بنفس النقاء أو العيار، والخبطة في الدهب توجع».

كيف تفرق بين الذهب الأصلي والذهب الصيني؟

وكان أحمد علي، أحد تجار الذهب، أوضح من قبل لـ «الوطن»، طرق التفرقة بين الذهب الأصلي والذهب الصيني، التي جاءت كالتالي:

- المغناطيس

الذهب الصيني يمكن أن ينجذب للمغناطيس، بينما الذهب الأصلي لا يمكن أن ينجذب للمغناطيس، وتعد تلك الحيلة من أفضل الطرق للكشف عن الذهب الحقيقي وأسرعها استخداما.

- الثُقل

الذهب الأصلي يتميز بخفة وزنه، ولكن الذهب الصيني يتميز بثقل وزنه.

- الخِتم

- يمكن الكشف من خلال الخِتم، فالذهب الأصلي لابد أن يكون به ختمًا واضحًا وظاهرًا، بينما الذهب الصيني لا تحتوي القطع الخاصة به على أختام.

- اللون

- يمكن التمييز بين الذهب الأصلي والذهب الصيني من لونه، إذ إنّ الذهب الصيني به لمعة وبريق تفوق لمعة الذهب الأصلي.