ردود فعل الفتيات قبل ارتباطهن حسب أبراجهن.. خبيرة توضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواصفات فتى الأحلام تختلف من كل فتاة لأخرى، فهناك من تفضل الحنية أو الاهتمام أو الحب أو الماديات أو غيره من الأمور، لذا عندما يعرض الرجل على المرأة الارتباط أو الزواج أو التعبير عن حبه لها يكون هناك رد فعل منها، وهو ما نرصده في السطور التالية.

تقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عبر «هن»، رد فعل كل فتاة على الرجل عندما يعبر عن حبه لها، وذلك من خلال الأبراج فيختلف الأمر لكل شخص.

برج الحمل

صاحبة برج الحمل تتصف بالقلق والخوف من الارتباط لذا يكون رد فعلها: «خلينا ناخد وقتنا ونعرف بعض أكتر».

برج الثور

صاحبة برج الثور شخصية عملية لذا يكون رد فعلها عن الماديات أي «عندك شقة؟ وكلمني عن إمكانياتك».

برج الجوزاء

صاحبة برج الجوزاء لديها سريعة بديهة لذا يكون الرد على كلمة بحبك «وأنا كمان».

برج السرطان

صاحبة برج السرطان تتسم بالتمرد عندما تحب لذا يكون رد فعلها «يعني اقدر أفهم من كدا إنك عايز تتحكم فيا».

برج الأسد

صاحبة برج الأسد تحب أن الطرف الآخر يتغزل في صفاتها لذا يكون رد فعلها «قولي بتحب فيا إيه».

برج العذراء

صاحبة برج العذراء يكون رد فعلها على كلمة بحبك «اديني وقت أفكر».

برج الميزان

صاحبة برج الميزان تحب الاهتمام لذا يكون رد فعلها بـ«عندي شرط إنك تفضل تهتم بيا».

برج العقرب

صاحبة برج العقرب تحب التحدي رغم أنها شخصية عاطفية إلا أن رد فعلها على بحبك «لازم تقدملي كتير عشان أقولك بحبك».

برج القوس

صاحبة برج القوس سيكون رد فعلها على كلمة بحبك، بحالة من الضحك بشكل هستيري، وبعد ذلك تخبره «مفيش مانع».

برج الجدي

صاحبة برج الجدي شخصية عملية لذا يكون رد فعلها بالسؤال عن «إيه طموحاتك وناوي على إيه في المستقبل».

برج الدلو

صاحبة برج الدلو لديها القدرة على سرعة الرد، لذا يكون الرد «تقدر تيجي تكلم بابا».

برج الحوت

صاحبة برج الحوت تتمتع بصفات الأنوثة الشديدة، لذا ستتظاهر بالخجل وتقول «الحب شيء رائع».