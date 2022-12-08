أطعمة ومشروبات لا تتناولها على الريق.. قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل كل شخص تناول مشروب أو طعام معين في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، ولكن ربما لا يعلم البعض أن هناك أطعمة ومشروبات يجب الامتناع عن تناولها على معدة فارغة حتى لا يصاب الشخص بمشاكل في الجهاز الهضمي وهو ما نرصده في السطور التالية من خلال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية.

وحذر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية عبر «هن» من تناول بعض المشروبات والأطعمة على الريق، حيث أنه بالنسبة للمشروبات، يجب أن يبتعد الشخص عن تناول عن التي تحتوي على نسبة كافيين عالية أو الأحماض أيضا، فالأولى مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، والثانية الليمون والبرتقال والباردة جدا لأنهم يسببون مشاكل في عسر الهضم وزيادة في نسبة إفراز المعدة مما ينتج عنها التهابها.

مشروبات يجب الابتعاد عن تناولها على الريق

ونصح أستاذ علوم الأغذية، أصحاب القولون العصبي وقرح المعدة الابتعاد عن تناول المشروبات الحمضية والتي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر لتجنب خطر حدوث التهابات بجدار المعدة وزيادة في إفراز الحامض ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

وأضاف الحوفي أن المشروبات الحمضية أيضا، بشكل عام عندما تصل إلى المعدة تعمل على زيادة نسبة الحموضة ويؤثر ذلك على عمليات الهضم وخلل بها وآلام المعدة والشعور بعدم راحة.

أطعمة يجب الابتعاد عن تناولها على الريق

وبالنسبة للأطعمة التي يجب الامتناع عن تناولها على الريق، أشار أستاذ علوم الأغذية إلى الأكلات التي تحتوي على نسبة كبيرة من التوابل أو الدهون، مثل الطعمية حيث أنها تسبب عسر هضم، ونصح باستبدالها بالفول ولكن بشكل معتدل وبدون إضافة الكثير من التوابل: «التوابل الكتير والشطة والفلفل بيزودا إفراز الحامض بالمعدة، ولو الواحد عنده التهاب في المعدة هيزيد الالتهاب، الواحد على الصبح يفضل يأكل حاجات خفيفة».

وتابع «الحوفي»، أن الأطعمة المحفوظة أيضا أي المعلبات واللحوم المصنعة تسبب مشاكل للمعدة بسبب احتوائها على مواد حافضة وطعم ولون، ونصح بشرب الحليب مع حبات القمح أو الكورن فليكس والجبن الخالية من الدسم أو الزبادي أو بيض مسلوق أو فواكه ولكن يجب أيضا الابتعاد عن التي تحتوي على نسبة حموضة عالية مثل البرتقال، وذلك لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي والشعور براحة، كما أوصى بشرب المياه الدافئة أي أن تكون تعادل درجة حرارة الجسم على الريق.