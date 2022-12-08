خبير تنمية بشرية يكشف 8 فوائد للعمل من المنزل.. بيوفر الأكل والفلوس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ظهور فيروس كورونا، أتاح هذا المرض، للموظفين بالشركات والمؤسسات العمل بالمنزل لتجنب الإصابة به، وتواجد قليل للأشخاص بالمقر، وكان ذك تحديدا في البدايات عند انتشاره بشكل واسع، عكس هذه الأيام، إلا أن هذا الأمر جعل بعض المدراء يتقبلون فكرة العمل من المنزل في بعض أيام الأسبوع بمرونة لأنهم اكتشفوا تقديم الموظف لنفس الأداء والمهام بكفاءة، كما أن اتجه آخرون للبحث عن عمل أو مشروعات تكون من خلال البيت فقط.

وشرح محمد ضياء، خبير التنمية البشرية عبر «هن»، أن هناك فوائد عدة للعمل من المنزل، ولكن يفضل أيضا الذهاب إلى المقر لرؤية الزملاء وتغيير الحالة المزاجية، وتحقيق بعض المهام التي تحتاج إلى وجودك في مكان العمل، موضحا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين قرروا الابتعاد عن القيود وتركوا الوظائف الروتينية لعمل مشروعات لأنفسهم أو الالتحاق مع شركات تتيح فكرة العمل من المنزل.

ويقدم خبيرة التنمية البشرية، في السطور التالية فوائد العمل من المنزل.

فوائد العمل من المنزل

- يوفر الشخص الأموال لأنه لا يحتاج إلى المواصلات أو طلب وجبات سريعة أو مشروبات بأسعار عالية: بيوفر الأكل والفلوس.

- الحصول على راتب جيد والقدرة على الادخار.

- يصبح لدى الشخص وقت كافي للبحث في مجالات أخرى والحصول على كورسات تدريبية لزيادة المهارات.

- يوفر الجهد والطاقة، لا تحتاج إلى ارتداء ملابس الخروج واستقلال المواصلات في ازدحام والوصول إلى العمل بدون نشاط وحيوية.

- مفيد جدا للسيدات اللاتي لديهن أطفال، لأن يكون هناك وقت لتربية ومراعاة الأبناء وزوجها والتركيز معهم، مع الحفاظ على عملها.

خبير التنمية: تقدر تشتغل من أي مكان بتحبه

- يمكن الجمع بين عملين، وتحديدا إذا كان الشخص يعمل في السوشيال ميديا، لأنه يتيح وقت كبير.

- يتيج لك الذهاب إلى مكان مختلف ذات طبيعية هادئة تجعل حالتك المزاجية أفضل مثل النادي أو كافيه يطل على النيل.

- إذا كان مشروعك الخاص فيكون ليس لديك رقيب وتعمل حسب مزاجك.