10 أسباب تجعلك تتناول البيض المسلوق يوميا.. أبرزها المناعة وصحة القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر البيض المسلوق، من الوجبات السهلة والغنية بالفوائد الصحية، بجانب أنه عنصرا أساسيا في الإفطار كل صباح فهو بروتين مثالي غني بالأحماض الأمينية، يساعد البيض المسلوق على تنشيط الذاكرة ومفيد للتحصيل الدراسي لذلك تحرض الأمهات على إضافته بشكل أساسي إلى ساندوتشات الأطفال في المدارس، كما أنه مفيد في فترات الإمتحانات.

في التقرير التالي يقدم «هن»، 10 فوائد الضرورية لتناول البيض المسلوق يوميًا، وفقصا لموقع «healthifyme»

فوائد البيض المسلوق

أولى فوائد البيض المسلوق أنه غذاءً متكاملًا، تحتوي البيضة الواحدة على مجموعة من الفيتامينات المختلفة، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، وفيتامين ب2، غنية بالمعادن، مثل: الكالسيوم والزنك والسيلينيوم، إضافة إلى الأوميجا 3.

- السعرات الحرارية

تحتوي البيضة الواحدة على 71.5 سعرًا حراريًا، و6 غرام من البروتين و 5 جرام من الدهون الصحية، هذه الدهون تعمل على إحماء الأعضاء وتساعد فى الحفاظ على دفء الجسم، ما يجعل البيض المسلوق مثاليًا لفصل الشتاء.

في تصريح سابق لـ«هن» قالت الدكتورة مروة شعير، أخصائية التغذية العلاجية والسمنه: «البيض مصدر غني بالبروتين وضروري وجوده في وجبة الإفطار لأنه يمنح الشعور بالشبع، كما أنه غني بالعناصر المغذية للجسم يعطيه فترة إشباع طويلة، غني بمادة الكولين وهي مادة هامة للذاكرة والتحصيل الدراسي».

- يقوي المناعة

يساعد البيض المسلوق في تعزيز صحة الجهاز المناعي البيضة، لأنه يحتوي على كمية جيدة من فيتامين B6 و B12 مع الزنك، وهي تساعد في تعزيز المناعة ومكافحة الإنفلونزا والبرد.

مفيد لصحة القلب

يحتوي البيض المسلوق، على كمية كبيرة من الكولسترول جيد يحافظ على صحة القلب ويحميه من الأمراض التي يتعرض لها، كما انه يمنع التعرض للسكتات الدماغية، إذا تم تناوله باعتدال.

مفيد للحوامل أو المرضعات

تحتوى البيضة، على كمية جيدة من البروتين، الكولين، السيلينيوم، والكالسيوم وهي عناصرضرورية للحفاظ على صحة وقوة العظام والمفاصل والأظافر والشعر لدى المرأة الحامل، كما ان البروتين عنصر أساسي لنمو كافة خلايا الجسم لدى الجنين، مما يضمن له النمو الداخلي والخارجي السليم والمتكامل دون تشكل التشوهات الخلقية.

مفيد لصحة البشرة والشعر

يحتوي البيض المسلوق، على كميات كبيرة من عنصر السيلينيوم المفيد للجلد والذي يعزز نضارة البشرة، كما أنه يعزز صحة الشعربسبب احتوائه على البيوتين الذي يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.