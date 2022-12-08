مأساة «ريان» تتكرر.. طفل يسقط في بئر بالهند منذ يومين «صور وفيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ريان جديد يتصدر عناوين البحث والصحف العربية والأجنبية، طفل لم يتع عمره الـ8 أعوام، كسب حالة من التعاطف، بعد أن علق في بئر مهجور طوله 400 قدم وظل بداخله قرابة 16 ساعة، ليعيش الطفل الهندي تانماي ساهو، ساعات ولحظات مرعبة بين الحياة والموت داخله، حينما وقع بداخله في منطقة «بيتول»، في ماديا براديش مساء الثلاثاء، إذ كان يتجول وسط الحقول داخل إحدى المزارع ليقع في النهاية بداخله بعدما اختل توازنه، وسرعان ما بدأت الجهات الأمنية في البلاد اتخاذ اللازم لمحاولة إنقاذه في أسرع وقت ممكن.

حاول الأهالي، مسابقة الزمن في محاولة لإنقاذ الطفل الهندي، عقب وقوعه داخل البئر المهجور، حتى لا يلقى مصير الطفل المغربي ريان، وبعد محاولات بائسة تم الاستعانة بالحفارين لمحاولة إنقاذ روحه، إذ هبطت قوة الاستجابة للكوارث التابعة للولاية إلى مكان الحادث، إذ وجد إنه علق على مسافة 55 قدما، في محاولة تزويده بالأكسجين اللازم لإبقائه على قيد الحياة، وفق «ديلي ميل» البريطانية.

آلات حفر وإنقاذ

تلقى رجال الإنقاذ، معلومات بوقوع الطفل داخل البئر المهجور، ومن ثم بدأ التحرك صوبه، وحينما حاولوا الاطمئنان والتحدث معه، وجدوه لا يستجب، ما جعلهم يظنون بإنه فاقدا للوعي، وفي تمام الساعة الثانية والنصف منتصف الليل، كان وصل حراس المنزل وفرق الشرطة ليحاولون في الأمر لكن المهمة كانت صعبة جدًا لوجود أحجار كبيرة تحول الإنقاذ السريع.

استعانت فرق الإنقاذ، بآلة تكسير لكسر الحجارة، وجرى استخدام آلات « JCB و poclain».

كواليس إنقاذ الطفل الهندي

أسرة الطفل العالق في البئر المهجور، تعيش على أمل إنقاذ طفلهم من الموت، الأمل لم ينقطع رغم مرور ساعات كثيرة قبل إنقاذه، وأوضح والده كواليس الحادث، إذ قال: «سقط في البئر أثناء اللعب في حوالي الساعة الخامسة مساء يوم 6 ديسمبر، رأته ابنتي البالغة من العمر 12 عامًا وأخبرتني أنه وقع في البئر، هرعنا على الفور إلى المكان، كان يتنفس واستمعنا إلى صوته من الحفرة في البداية، وبدأت عملية الإنقاذ من الساعة 6 مساءً فصاعدًا يوم الثلاثاء».

وكتب رئيس وزراء الولاية، شيفراج سينغ تشوهان على تويتر: «حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في حفرة في قرية ماندفي في منطقة آثنر في بيتول أمر محزن، لقد أصدرت تعليماتي للإدارة المحلية باتخاذ الخطوات اللازمة، أنا على اتصال دائم بالإدارة».

كانت انتشرت مقاطع فيديو وصور، أثناء محاولة إنقاذ الطفل، وكانت ظهرت صور يتدلى أنبوب أصفر من الحفرة لتوفير الأكسجين للصبي، وتم إرسال فرق إدارة الكوارث الحكومية من مدينة هوشانج آباد وعاصمة الولاية بوبالن ويشارك في العملية نحو 500 شخص بينهم مسؤولو إنقاذ وعناصر من الشرطة والجيش، فيما قالت السلطات إن الظروف الجوية تعرقل عملية الإنقاذ.

واقعة الطفل ريان

يذكر أن السلطات المغربية حاولت إنقاذ الطفل المغربي «ريان»، وظلت المؤشرات والتصريحات توضح أنه على قيد الحياة لمدة 5 أيام، ولكن جاء الإعلان الصادم من الديوان الملكي المغربي بوفاته رسميا بعد دقائق من إخراجه من داخل البئر.