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طبيبة تحذر الحوامل من تناول المشروبات الغازية.. أضرارها كثيرة على الأم والجنين

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القاهرة - سمر حسين - صحة

المشروبات الغازية - صورة تعبيرية

يفضل الكثير من الأشخاص، تناول المشروبات الغازية سواء مع تناول الوجبات أو خلال اليوم بشكل عام، ومن المتعارف عليه أن الإفراط في تناوله يسبب أضرارا للصحة، ولكن من المفترض أن تمتنع عنه تماما المرأة الحامل عنه.

ويرصد «هن»، أضرار تناول المشروبات الغازية على صحة الحوامل، في السطور التالية. 

حذرت الدكتورة ميرفت سلطان، استشاري النساء والتوليد من تناول المرأة الحامل للمياه الغازية لتجنب خطورة هذه المشروبات على الصحة.

أضرار تناول المشروبات الغازية للمرأة الحامل

- يسبب المشروبات الغازية زيادة نسبة السكر وإنتاج الإنسولين وخفض معدل السكر ما ينتج عنه زيادة الشهية للحلويات مما يسبب زيادة في الوزن.

- تؤدي المشروبات الغازية إلى الهشاشة في العظام، كونها تقلل نسبة الكالسيوم بالجسم.

- يسبب آلام في الظهر والقدمين.

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تحذيرات من تناول المياه الغازية على الجنين

- ينتج عن المياه الغازية حرقان بالمعدة واضطرابات بالجهاز الهضمي، وخاصة بأشهر الحمل الأخيرة.

- تسبب جفاف الجسم.

- احتواء المياه الغازية على كمية عالية من الكافيين يؤدي إلى أرق الحمل وقلة ساعات النوم.

- يمكن أن تسبب المشروبات الغازية في تسرب مادة الكافيين من المشيمة إلى الجنين، ما ينتج عنه ضعف الجنين.

- تقليل تدفق الدم للجنين.

- تكسير الكالسيوم والفيتامينات التي يحتاجها الجنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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