«إتيكيت» التعامل مع ذوي الهمم: «متفرضيش نفسك ولا تقلبي عليهم المواجع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كثير من التساؤلات تدور في ذهن العديد من الأشخاص فيما يخص فنون التعامل مع متحدي الإعاقة بمختلف أشكالها سواء البصرية أو أبطال متلازمة داون ومتحدي الإعاقة السمعية والذين يلازمون الكراسي المتحركة، حينما يقابلونهم في الأماكن المختلفة سواء داخل المدرسة والجامعة وفي الشوارع والطرقات، حتى لا يسيئون التعامل معهم.

وحددت خبيرة الإتيكيت نادين جاد، أسس وقواعد التعامل مع ذوي الهمم، خلال اتصال هاتفي في برنامج «جروب الماميز»، موضحة: «لابد من الابتسامة في وجههم ولا داع للتحديق بهم والتركيز عليهم طوال الوقت، مع عدم الهمس والوشوشة أمامهم لأن هذا يعتبر في دائرة التنمر، مع أخذ في عين الاعتبار عدم المساس بإعاقتهم».

إتيكيت التعامل مع ذوي الهمم والإعاقة

وتابعت خبيرة الإتيكيت نادين جاد، طرق التعامل الصحيح مع متحدي الإعاقة وذوي الهمم، مضيفة: «لابد من معرفة نوع الإعاقة سواء البصرية أو الصم وضعاف السمع أو مستخدمي الكراسي المتحركة، لأن التعامل مع كل حالة سيكون مختلفًا، ويجب تهيئة كافة الظروف التي تدور حوله، فضلا عن احترام الأدوات الخاصة بهم، ففي حالة استخدام العكاز أو العصا أو كرسي متحرك يعتبر من نطاق استخداماته الشخصية وجزء منه، مينفعش تستند حاجة على الكرسي بتاعه أو تتفرج على العكاز».

«متقلبش عليه المواجع ولا تسأل عن سبب الإعاقة»

وتابعت: «يمكن عدم التحفظ على الكلام، لانهم بيفهموا نفس طريقة الكلام، وعدم المبالغة في التصرف، الاعتدال شيء مطلوب، ويكون طريقة المساعدة بالعرض مع تعريف النفس في البداية وفي حالة موافقته على المساعدة يتم المبادرة ومرافقته حيث يريد، مع وصف المكان بمنتهى الهدوء دون السؤال عن ماذا حدث له وكيفية التأقلم عليه وعدم التطرق لطبيعة الإعاقة».