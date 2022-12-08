نصائح لتخزين الأكل بطريقة صحية وسليمة.. «للحفاظ على الشكل والطعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكثير من الفتيات وربات المنازل يحاولن البحث عن الطرق التي تساعد على حفظ الطعام والفواكه والخضراوات لأطول فترة ممكنة داخل المنزل حتى لا يشترونها من جديد ما يؤثر على الميزانية والحالة الاقتصادية.

وحددت الشيف إيمي عبدالفتاح، للأمهات وربات المنازل، الطرق الصحية والسليمة لتخزين الأطعمة، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ تقول: «الموضوع بيبدأ من شراء الخضراوات والفواكه الطازجة التي تسهل عملية الحفظ وتُطيل مدته في الثلاجة وعمره، كما يجب الحرص على اكتساب القيمة الغذائية الكاملة لأن الخضراوات حينما تظل فترة طويلة يمكنه فقد عناصره الغذائية، اشتري الخضار اللي لونه بيلمع وشكله حلو، كل ما كان فريش كل ما فضل فترة أطول في الفريزر».

طرق حفظ الطعام في الثلاجة

«كل نوع من الخضار له طريقة مختلفة في الحفظ داخل الفريزر»، عبارة واصلت من خلالها الشيف إيمي عبدالفتاح، الحديث قائلة: «للحفاظ على الجزر فترة أطول داخل الفريزر يتم ذلك من خلال الماء بوضعه داخل علب الثلاجة ومحكمة الغلق، الجزر سيفقد نضارته حينما يتم وضعه على هيئته ولكن وضعه في الماء الفاتر بعد غسله بالماء الفاتر والتي يمكن أن تصل مدة الاحتفاظ به أسبوعين بنفس شكله ولونه ويظل محتفظ بقيمته الغذائية، وحفظ الطماطم والفلفل تكون مشكلتهم الدائمة في الرطوبة يجب وضع في الثلاجة مناديل المطبخ التي تشفط الرطوبة وكذلك الليمون عليها».

الحفاظ على الأعشاب العطرية

وللحفاظ على الأعشاب العطرية والورقيات، ذكرت: «تكون مثل الزعتر والروز ماري والزعتر والملوخية والبقدونس والكزبرة، لابد من الحفاظ عليها في الفريزر لاستخدامها بأطول وقت ممكن مع الاحتفاظ برائحتها وقيمتها من خلال وضعها في علبة ثلج مع وضع زيت الزيتون».