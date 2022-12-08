5 مكونات يجب البحث عنها عند شراء المرطب المناسب للكواع الجاف.. بينها زيت الزيتون

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هل لاحظت أن مرفقيك يجفان ويظهران بلون رمادي؟ خاصة خلال فصل الشتاء، هناك العديد من التفسيرات المحتملة، فيمكن للطقس البارد والجاف أن يجعل بشرتك جافة حيث يسحب الرطوبة من الهواء والجلد، ومن الممكن أيضًا الوصول للأكواع الجافة من الصابون والعطور والمستحضرات والحمامات الساخنة والاستحمام.

وترطيب مرفقيك هو الحل الأكثر فاعلية لهذه المشكلة، إذا يتسبب الجفاف في تشقق بشرتك، ولكن في الوقت نفسه ، يجب أن تبحث عن مكونات محددة يمكنها بسهولة التخلص من جفاف الأكواع، ولتسهيل الأمر عليك، قمنا بإدراج المكونات الخمسة التي يجب البحث عنها عند شراء المرطب المناسب للبشرة الجافة.

فعادةً ما يكون الجلد الموجود على ركبتيك ومرفقيك أكثر سمكًا ولا ينتج الكثير من الزيوت مثل باقي بشرتك، مما يؤدي إلى الجفاف، لذا عليك استخدام مقشر الجسم لإزالة خلايا الجلد الميتة، متبوعًا بمرطب يوفر ترطيبًا عميقًا.

فإذا كنت تعاني من جفاف المرفقين ، فتأكد من احتواء المرطب أو المستحضر على المكونات التالية، وفقًا لما جاء بموقع BOLDSKY الهندي:

1. زيت الزيتون

يعتبر استخدام زيت الزيتون كمرطب للبشرة مفيدًا بشكل خاص عند وضعه على الجلد يعمل كحاجز جلدي ثانٍ لمنع الجلد الجاف من التشقق في الشتاء، يمكنك استخدام زيت الزيتون مباشرة ، أو شراءالمرطب الذي يحتوي على زيت الزيتون فهو الخيار التالي الأفضل للتعامل مع الأكواع الجافة والرمادية.

2. زيت جوز الهند

فضلًا عن تلطيف البشرة، يقلل زيت جوز الهند من أعراض الجفاف والحكة المصاحبة للإكزيما، ابحث عن المرطبات التي تحتوي على زيت جوز الهند.

3. زبدة الكاكاو

المكونات الرئيسية لزبدة الكاكاو، مثل زيت جوز الهند، هي الأحماض الدهنية، والتي قد تساعد في تكوين طبقة واقية على الجلد ، وتحافظ على الرطوبة، وبالتالي تمنع الجفاف.

4. زبدة الشيا

بالإضافة إلى كونها من المرطبات، تحتوي زبدة الشيا على مواد يمكن أن تقلل من تورم الجلد، وهذا مفيد في علاج الحالات المصاحبة لتورم الجلد، مثل الأكزيما.

5. الفازلين

بالإضافة إلى تهدئة الحكة والإحمرار، يمكن أن يساعد الفازلين في شفاء الجلد والمساعدة في الاحتفاظ برطوبة الجلد، فالفازلين هو مرطب فعال للبشرة الجافة على الجسم مع الحفاظ على فعاليته من حيث التكلفة.

كما يمكن أن يمنع التقشير الأسبوعي الأكواع من الظهور كما لو كانت رمادية عن طريق إزالة الجلد الجاف.

طريقة تحضير مرطب التقشير في المنزل بدلاً من شراء المستحضرات أو الكريمات

- أضف 1/3 كوب من زيت الزيتون إلى 1/2 كوب من السكر المحبب. - اخلطي المكونات جيدًا.

- افركي المزيج على الكوع أوالمرفقين المصابة لإزالة الجلد الميت.

- اشطف المنطقة جيدًا بالماء الفاتر.

- ضع مرطبًا مثل الفازلين في النهاية