فوائد المستكة على الصحة.. تقي من أمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

المستكة من المنتجات المهمة لربات البيوت في المنزل ورغم سعرها المرتفع إلا أنهن يحرصن على إضافتها إلى بعض الأكلات للحصول على نكهة ومذاق مميز، كما أنها تحتوي على فوائد عدة نرصدها في السطور التالية حسب الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية والمواقع الطبية webmd، وmedicalnewstoday، وverywellhealth.

وترصد «هن» فيما يلي فوائد المستكة المذهلة على الصحة وقدرتها على الوقاية من الأمراض، ولكن أيضا ينصح بمراجعة الطبيب قبل تناول المستكة في بعض الحالات المرضية المعينة لتجنب أي أثر سلبي.

فوائد المستكة للمعدة

- تعالج المستكة عسر الهضم، وتحسن أعراضها عند تناولها لمدة 3 أسابيع.

- تحل المستكة مشكلة آلالام المعدة والبطن العلوى.

- تتخلص من الشعور بالحرقة في المعدة، وتقلل من أحماض المعدة.

- تنعش المستكة النفس وتحارب البكتيريا والفطريات.

- المستكة تساهم في علاج مرض داء كرون من خلال تناولها لمدة 4 أسابيع حيث إنها تقلل من علامات المرض.

- تتخلص المستكة من عدوى الملوية البوابية بعد تناولها لمدة 5 أسابيع.

- لديها القدرة على التخفيف من أعراض قرحة المعدة.

فوائد المستكة للصحة

- تساعد المستكة في علاج مشاكل التنفس.

- تعمل المستكة على علاج آلام العضلات والالتهابات البكتيرية والفطرية.

- تحسن المستكة الدورة الدموية.

- تعالج المستكة الجروح.

- تطرد المستكة الحشرات عن طريق وضعها في مكان المحدد.

- تمنع تسوس الأسنان وتحمي من نزيف اللثة والتورم.

- تحسن مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

- يقاوم زيت المستكة أنواع معينة من السرطان مثل القولون حيث إنه يساعد في قتل أنواع من خلايا سرطان الدم.