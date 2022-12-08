الامارات | دجال ورجل أعمال وأصدقاؤهم دفنوا أحياء خلال البحث عن كنز في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت عناصر قوات الإنقاذ البري بمديرية أمن سوهاج، في مصر، من استخراج جثث 4 أشخاص بينهم أحد رجال الأعمال ودجال واثنين من مرافقيهم دفنوا أحياء تحت التراب بمركز شرطة جهينة غرب المحافظة.

وبدأت تفاصيل المأساة بانهيار حفرة للتنقيب عن كنز من الآثار ووجود حالات وفيات ومصابين، بناحية نجع سروجة بقرية جهينة الغربية. وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام العامل "توفيق. ك. م" 47 عامًا، واحد الدجالين ويدعى (عبدالله. س. ف) 23 عامًا، بالبحث عن الآثار بمنزل ملك الأول، مشيد بالبلوك الأبيض انهار عليهما الحفر ما أدى إلى مصرعهما.

كما تبين أنه أثناء محاولة كل من المدعو "كمال. م. ا" 48 عامًا، رجل أعمال والمدعو "طارق. ع. م" 32 عامًا، وشقيقه "عمر. ع. م" 30 عامًا، وشقيقه "ح.ع. م" 42 عامًا، و"إ. ب" 22 عامًا، و"ح. ب. م" 30 عامًا، ويقيمون في دائرة مركز شرطة جهينة باستخراج جثتي المذكورين من تحت الرمال انهار بهما الحفر، ما أدى إلى مصرع الأول والثاني وإصابة كل من الثالث حتى الرابع.