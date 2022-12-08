ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي الزعتر؟.. يغنيك عن صيدلية من الأدوية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الزعتر من المنتجات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، لتناوله مع البيتزا أو زيت الزيتون أو الجبنة وغيرها من الأطعمة لأنه يتميز بمذاق شهي، لكن ربما لا يعلم البعض أنه يمكن تناول شاي الزعتر أيضًا فهذا المشروب له فوائد كثيرة وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل وطريقة عمله بالشكل الصحيح.

وردت الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي الزعتر؟ موضحة أنه لديه القدرة على علاج والوقاية من بعض الأمراض كما يلي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شاي الزعتر؟

- يعالج شاي الزعتر دور البرد والأنفلونزا.

- يعمل على تقوية عضلات الجسم وصحة الأوعية الدموية أي أنه يقوي عضلة القلب.

- يساعد في علاج اضطرابات المعدة مثل آلام البطن، الغثيان، الإسهال، انتفاخ البطن، الاستسقاء.

- يزيد ويقوي كفاءة وظائف الجهاز المناعي.

- يساعد شاي الزعتر على علاج اضطرابات الجهاز التنفسي.

- يعمل على طرد البلغم.

- شاي الزعتر لديه القدرة على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وخاصة بالرأس.

- يعتبر شاي الزعتر هو مطهر طبيعي للميكروبات والجراثيم التي تسبب الأمراض الفيروسية.

فوائد شاي الزعتر المذهلة على الصحة

- يتخلص من السموم بالجسم خاصة عند إضافة إليه العسل الأبيض.

- يعمل شاي الزعتر على تخليص الجسم من السوائل الزائدة حيث إنه تدر نسبة التعرق بالجسم.

- في حالات الحمى يمكنه تخفيض درجة الحرارة المرتفعة.

- شاي الزعتر يعمل على تنظيم معدل ضربات القلب.

- يساعد في علاج مرض الربو.

- يساهم شاي الزعتر في تفتيت حصوات الكلى.

- يعمل على تخفيف آلام الأذن.

- يساعد في التخلص من الحالة المزاجية السيئة.

- خفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم.

- التخلص من الغازات.

- يقوي الشعر ويمنع تساقطه.

- يعمل علاج المغص الكلوي والتهاب المثانة.

طريقة عمل شاي الزعتر

تجفيف الزعتر وبعد ذك إضافة ملعقتين من شاي الزعتر بفنجان من الماء المغلي، وتركه لمدة 10 دقائق للنقع ويمكن إضافة إليه العسل الأبيض.