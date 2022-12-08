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أسباب الصداع المستمر خلال المراجعة قبل الامتحانات.. بينها الضوء الساطع

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القاهرة - سمر حسين - صحة

الصداع المستمر خلال الامتحانات

يعاني الكثير من الطلاب من الصداع المستمر خلال الامتحانات، وربما يكون الأمر لعدم أخذ القسط الكافي من النوم، أو لسوء التغذية، فضلًا عن التعرض لضوء الهاتف بشكل مستمر والتوتر الزائد بسبب الامتحانات. 

ويتساءل الكثير من الطلاب عن أسباب الصداع المستمر خلال الامتحانات، وطرق تجنبه والوقاية منه. 

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الصداع المستمر خلال الامتحانات

وفي هذا الصدد، حددت الدكتورة هدير ناجي، طبيب المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة الدولي، أسباب الصداع المستمر خلال الامتحانات، والتي جاءت على النحو التالي:

أسباب الصداع المستمر خلال الامتحانات:

الضغط العصبي أو التوتر الناجم عن الخوف من الامتحانات ونتائجه، وقد يستمر 24 ساعة. 

أوضاع الجلوس غير الصحيحة، تؤثر على الفقرات العنقية.

الأرق والسهر. 

سوء التغذية، وعلى رأسها كثرة المكيفات والمنبهات وقلة شرب المياه، ونقص الفيتامينات. 

سوء الإضاءة سواء الضوء الساطع جدًا، أو الهادئ جدًا.

مشاكل بالعين تزداد مع النظر للهاتف والمذكرات لوقت طويل.

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نصائح لتجنب الصداع المستمر خلال الامتحانات

وقدمت الدكتورة هدير ناجي، لـ«هُن» عدة نصائح للتغلب على الصداع المستمر خلال الامتحانات، والتي جاءت على النحو التالي: 

تخفيف الضغط العصبي، من خلال وضع خطة زمنية على مدار السنة تشمل المراجعة والتدريب أكثر من مرة. 

استخدام وضعيات صحيحة للجلوس والنوم. 

النوم لفترة كافية 

اخذ قسط من الراحة لمدة 10 دقائق بعد كل ساعتين، يتم فيها ممارسة تمارين بسيطة أمثال المشي في المكان.

تقسيم الوجبات إلى 6 وجبات، تشمل الفيتامينات والمعادن وتناول المياه وعدم الإفراط في المنبهات. 

استخدام الإضاءة المناسبة في مكان المذاكرة. 

زيارة طبيب العيون لفحص العين وحل المشكلة إذا لزم الأمر. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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