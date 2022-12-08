الامارات | مهرجان أم الإمارات: حفل ثانٍ لفرقة ميامي بعد نفاد تذاكر العرض الافتتاحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد نفاد تذاكر حفلها الأول المقرر غداً في مهرجان أم الإمارات بأبوظبي، أعلنت الفرقة الموسيقية الخليجية الشهيرة «ميامي» عن عودتها لإحياء الليلة الختامية للمهرجان على كورنيش العاصمة في 18 الجاري.

وأضاف مهرجان أم الإمارات عرضاً ثانياً بعد الطلب الكبير على تذاكر حفل فرقة ميامي الأول. وستغني الفرقة الكويتية التي نالت شعبية كبيرة مرة أخرى في ليلة الختام على خشبة مسرح ساحة العروض بالمهرجان. وستؤدي الفرقة، التي تأسست في عام 1986، بعض أشهر أغانيها، مثل «غلاي أنت غلاي» و«يكسر الخاطر».

وسيكون عشاق الموسيقى أيضاً على موعد مع الاستمتاع بأنواع وأعمال متنوعة طوال فترة المهرجان الممتدة من التاسع إلى 18 الجاري على كورنيش أبوظبي، وستغني النجمة العراقية أصيل هميم في ساحة العروض المباشرة بعد غد. وقبل صعود أصيل على المسرح، سيستمتع الجمهور بأنغام المطربة الإماراتية «أريام» التي بدأت مسيرتها الغنائية في سن الـ15 وقدمت عروضاً في جميع أنحاء الإمارات.

وسيغني الفنان المصري محمد حماقي في المهرجان بـ17 الجاري.

ويقدم مهرجان أم الإمارات هذا العام خيارات متنوعة، في المناطق الست: عالم الإبداع ومنطقة التشويق ومتنزه التسلية وبستان التذوق وساحة العروض وحي التسوق.