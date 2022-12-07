3 نصائح لحماية الأطفال وطلاب المدارس من التقلبات الجوية.. بينها زيادة الملابس

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة، فمؤخرًا، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مشيرة إلى أن تلك الحالة تبدأ غدا الخميس، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ثم تعاود الحرارة في الانخفاض مرة أخرى.

نصائح لحماية الأطفال خلال التقلبات الجوية

ولحماية الأطفال من التقلبات الجوية للطقس، خاصة عند الخروج من المنزل في ساعات الصباح الباكر أثناء الذهاب للمدرسة، قدم موقع parents العالمي، مجموعة من النصائح لتعزيز صحة الطفل وحمايته من التعرض للأمراض المختلفة، بما فيها البرد والإنفلونزا وغيرهم.

1- زيادة طبقات ملابس الطفل

من المهم أن تحرص الأم على تزويد طبقات الملابس الخاصة بطفلها، وذلك لحمايته من الشعور بالبرد، حيث تقول طبيبة الأطفال في مستشفى نورث وسترن ميديسن، بولاية شيكاغو الأمريكية، إن الصغار يحتاجون إلى طبقات ملابس أكثر من البالغين، وذلك لقلة قدرتهم على تحمل الشعور بالبرد، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

2- حماية بشرة طفلك

من المهم أيضًا حماية بشرة الطفل من الجفاف خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال استحمامه كل يومين على الأقل بماء دافئ وليس ساخن، ومن ثم استخدام المرطبات المناسبة له لترطيب جلده.

3- تزويد الطفل بالسوائل الدافئة

من المهم أيضًا تزويد الطفل بالسوائل الدافئة والمهمة لتعزيز جهازه المناعي، خلال التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما أكد عليه أيضًا الدكتور محمد الكيلاني، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثه لـ«هن»، مثل الينسون، والتليو، والنعناع، والقرفة باللبن، وغيرهم.