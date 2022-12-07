نصائح مهمة لاختيار الملابس المناسبة للشتاء.. الراحة أولا

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث النساء في فصل الشتاء على أزياء بسيطة وأنيقة وجذابة، مع الشعور بالدفء، والتميز بالإطلالات الجميلة، وفي بعض الأحيان قد يجدن أزمة في كيفية اختيار التصميمات المناسبة لهذا الطقس البارد.

نصائح لاختيار ملابس مناسبة وأنيقة في الشتاء

وحسب ما قدم موقع escapeoutdoors العالمي، يمكن اختيار ملابس أنيقة لفصل الشتاء، ومناسبة للشعور بالدفء المطلوب في الوقت ذاته، والتي من بينها:

1- اختيار شيئًا دافئًا ومريحًا

عندما تبدأي في البحث عن سترة شتوية دافئة، من الضروري أن تقدري سلامتك على الأناقة أولًا، فقط ابحثي عن معطف يناسب كليهما، كما أنه يجب عليكِ التأكد من التحقق من المواد المستخدمة في تصميم الملابس من الداخل، على سبيل المثال أن تكون مبطنة جيدًا بالصوف.

2- اختيار سترة مضادة للماء

تحميكِ السترة التي تمنع تسرب الماء من المطر والصقيع والثلج بشكل جيد، لذلك يجب عليكِ دائمًا التحقق لمعرفة ما إذا كانت السترة مقاومة للماء أم لا قبل الشراء.

3- الجمع بين المنفعة والأناقة

من أكثر النصائح المفيدة عند اختيار سترة شتوية اختيار شيء ترغبي في ارتدائه، حيث تتخصص العديد من العلامات التجارية في تصميم معاطف شتوية يمكنها الجمع بين المنفعة الضرورية المطلوبة للشعور بالدفء، والتميز بالأناقة أيضًا.

4- إضافة طبقات أخرى

قد يكون من المغري شراء سترة ضيقة ومناسبة لشكلك، إلا أن هذا النمط قد لا يجعلك تشعر بالدفء، حيث يمكن أن يوفر لك التجميع بين طبقات إضافية أسفل سترتك الشتوية مزيدًا من الدفء والحماية، وهذا هو الأفضل لكي.