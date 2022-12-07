«الصحة» توصي النساء بـ3 نصائح للوقاية من سرطان الثدي.. أهمها رياضة المشي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد سرطان الثدي من الأمراض المزمنة التي تعاني منها ملايين النساء، وقدمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للسيدات للوقاية من التعرض لتلك الأزمة الصحية التي تمثل رعبًا لبعض النساء.

نصائح للسيدات للوقاية من سرطان الثدي

وللوقاية من الإصابة من سرطان الثدي، وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للسيدات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي يجب اتباعها بشكل منتظم وضروري خلال الحياة اليومية، حيث تتمثل تلك النصائح في:

- ضرورة المحافظة على الوزن، وتجنب الإصابة بالسمنة.

- ممارسة رياضة المشي.

- للأمهات المرضعات، ضرورة القيام بالرضاعة الطبيعية لصغارهن بقدر الإمكان.

أنواع سرطان الثدي

في السياق، كشفت الدكتورة أماني هلال، رئيس قسم الأورام، بمؤسسة «بهية» في تصريحات سابقة لـ«هن»، أن أنواع سرطان الثدي تختلف من نوع لآخر، فهناك، سرطان الثدي الالتهابي، وسرطان الثدي المتكرر، وسرطان الثدي الفصيصي الغزوي، وسرطان الثدي الثلاثي، وسرطان الثدي لدى الذكور.

كما لفتت طبيبة الأورام، إلى أن طريقة العلاج تختلف باختلاف نوع الخلايا، وكذلك تحديد نوع العلاج يتوقف على رأي الفريق الطبي الذي تمر به المصابة بالسرطان.