فنانات مصر يتألقن بالأبيض على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

إطلالات مختلفة ومميزة ظهرت بها عدد من الفنانات خلال فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقام حاليًا بمدينة جدة السعودية، والذي تمتد فعالياته حتى 10 ديسمبر الجاري، وتألقن بشكل خاص باللون الأبيض.

إطلالات فنانات مصر بالأبيض في مهرجان البحر الأحمر

وخلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ظهرت عدد من الفنانات المصريات بإطلالات مميزة باللون الأبيض، والتي جاء آخرها، ظهور الفنانة إنجي المقدم اليوم بفستان «وان شولدر»، مع تصميم بسيط، وتطريز ملون من الطرف العلوي للفستان.

إطلالات تارا عماد

وعلى مدار يومين مختلفين تألقت الفنانة الشابة تارا عماد بتصميمين باللون الأبيض، فجاء التصميم الأول على شكل «جامب سوت» طويلة ولامعة، ويتوسطها حزام ذهبي اللون، مع تسريحة شعر بسيطة.

وفي اليوم التالي، ظهرت على السجادة الحمراء مرتدية بدلة باللون الأبيض أيضًا، مع اعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي.

إطلالة سلمى أبو ضيف

كما تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف بفستان طويل أبيض اللون، مرتدية فوقه سترة طويلة فضفاضة ومفتوحة باللون ذاته أيضًا.