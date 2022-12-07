استشاري يحذر الشباب والأطفال من أدوية تنشيط الذاكرة.. تسبب كوارث صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعض الشباب والفتيات يحاولون البحث عن طرق فعالة تساعد على تنشيط الذاكرة لزيادة القدرة التحصيلية في المذاكرة والاستيعاب للوصول إلى النتائج المرجوة لديهم، خاصة في فترة الامتحانات، لكنهم لا يدرون خطورة تناول تلك الأدوية على الصحة وما يمكن أن تسببه بشكل عام، لذا تبحث الأمهات عن طرق فعالة تساعد الأبناء على الإقلاع عن تناول تلك الادوية واللجوء إلى الطرق الطبيعية.

لجوء الشباب لأدوية تنشيط الذاكرة

حدد الدكتور رمضان شمس الدين، استشاري جراحة المخ والأعصاب، أضرار بعض الأدوية التي يتناولها البعض لتنشيط الذاكرة خاصة للأطفال، خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز»، قائلا: «هناك بعض الأدوية التي تستخدم في أمراض معينة التي يلجأ بعض الشباب لتناولها والتي يمكن أن تؤدي لحدوث التشنجات ظنا منهم بأنها تساعد على تنشيط الذاكرة وتحفيز الجسم وتحفيز الدورة الدموية العصبية، وفي حالة تناول شاب في بداية العشرينات من عمره يمكن أن تؤدي لزيادة فرط الحركة لديه وزيادة التوتر لديه، فضلا عن عدم القدرة على النوم بشكل منتظم، فضلا عن إعطاء نتائج عكس النتيجة المرجوة، هيفضل صاحي طول الليل ومش هينام، بخلاف فقد القدرة على التركيز خاصة خلال فترة الامتحانات، وبتسبب كوارث صحية».

نصائح للحد من تناول أدوية تنشيط الذاكرة

وتابع استشاري جراحة المخ والأعصاب، الحديث عن أضرار بعض الأدوية التي يتناولها الشباب لتنشيط الذاكرة، قائلًا: «يحدث ارتعاش في عضلات الجسم، بخلاف عدم القدرة على التحصيل في المذاكرة، يمكن القيام ببعض الاشياء التي تساعد على النشاط من بينها النوم بانتظام والإقلال من شرب المنبهات بجميع أنواعها من الكافيين والمياه الغازية والاهتمام بتناول العصائر الفريش وتناول التمور وعسل النحل والفواكه الطازجة».

مخاطر أدوية تنشيط الذاكرة

وعن طريقة اقناع الأطفال والشباب بعدم تناول الأدوية التي يظنون أنها تساعد على تنشيط الذاكرة، كالتالي: «التعريف بمخاطر تلك الأدوية على الصحة والجسم والمشاكل التي تقلل من الاستيعاب الجيد واضطراب النوم والتي يمكن أن تتحول لمضاعفات عصبية مثل الدخول في حالة نفسية وعصبية سيئة تتحول للاكتئاب مع الاستمرار في تناولها، لذا لابد من التغذية الجيدة».