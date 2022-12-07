7 فوائد للمشي لمدة نصف ساعة يوميا في فصل الشتاء.. بينها الوقاية من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

المشي من الرياضات المهمة التي ينصح بممارستها جميع الأطباء في التخصصات المختلفة للوقاية من عدة أمراض، وسهولة تنفيذه دون الاحتياج للذهاب إلى صالات الرياضة أو النادي، وبلا تكاليف، ونرصد في السطور التالية أبرز فوائد المشي التي توضحها الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية والمدرب محمد عبدالرحمن وموقع «new feel».

فوائد المشي يوميا نصف ساعة في فصل الشتاء

- ممارسة المشي لمدة نصف ساعة يوميًا في فصل الشتاء، تساعد على فقدان الوزن، وخاصة أن في هذا الموسم يتناول الشخص كميات كبيرة من الطعام بسبب الأجواء الباردة، لذا هذه الرياضة تساعد على حرق السعرات الحرارية والحفاظ على الجسم بشكل دافئًا.

- في الأجواء الباردة المتعارف عليها في فصل الشتاء، تكون رياضة المشي مهمة للنشاط وتعزز القلب ويحسن قدرة تحمله، إذ أن الجسم يحافظ على حرارته الداخلية من خلال زيادة تدفق الدم للقلب بشكل أسرع لذا يكون أقوى.

أخصائية تغذية: المشي يقي من الأمراض

- كما يساعد المشي على خفض مستوى السكر في الدم.

- يمارس الشخص رياضة المشي في الضوء الطبيعي والهواء المفتوح، ما يجعله يتخلص من التوتر ويرفع معنوياته.

- يمنع التعرض لمضاعفات صحية بالمستقبل.

- رفع معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية.