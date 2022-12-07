تحذير من تغير لون عين الطفل للون الأبيض مع فلاش الكاميرا.. يشير لـ6 أمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة واسعة من الجدل، أثارتها سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت صورة لطفلها يظهر الضوء الأبيض في عينيه، موضحة أن الأمر جاء بمحض الصدفة من خلال التصوير بفلاش الهاتف إلا أنه أشار لمرض خطير يعاني منه الطفل، وسرعان ما انتاب القلق بعض الأمهات وطالبن بالتحقق من الرواية.

ديلي ميل تثير المخاوف

ما أثارته السيدة ليس جديدًا، فصحيفة «ديلي ميل» البريطانية كشفت في تقرير لها منذ أعوام أن درجة تأثير الوميض على إحدى العينين أكثر من العين الأخرى، يدل على وجود مشكلة في تلك العين، ما يستدعي العناية الطبية الفورية.

تحذير عاجل من تغير لون عين الطفل للأبيض مع فلاش الكاميرا

وفي هذا الصدد، علق الدكتور أشرف الهباق، استشاري أمراض وجراحة العيون، على الجدل المُثار، مؤكدًا أن تغير عين الطفل للون الأبيض عند التصوير بالفلاش بالفعل بشير لإصابته بعدة أمراض خطيرة.

وأشار «الهباق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» عبر فضائية «dmc» أن متلازمة اللون الأبيض قد تشير إلى عدة أمراض يمكن أن يكون الطفل مصاب بها، وهي «المياة البيضاء على العين، انفصال بالشبكية، الإصابة بتلوث داخلي بالعين، أو مرض بالأوعية الدموية للشبكية، ومتلازمة الأوعية الدموية، أو بعض الأورام».

ونصح استشاري أمراض وجراحة العيون، الأمهات بضرورة فحص الأبناء كل فترة للتأكد من سلامتهم.