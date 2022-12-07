طرق التخلص السليم من الأدوية غير المرغوب فيها.. عشان متضرش غيرك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يقع العديد من الأشخاص، في حيرة بعد انتهاء مدة صلاحية الأدوية، أو فراغ عبواتها، إذ يبحث الكثير عن الطريقة المناسبة والصحية، للتخلص السليم من الأدوية غير المرغوب فيها، دون أن يبقى احتمال للحصول عليها واستخدامها مُجددًا بالخطأ.

التخلص السليم من الأدوية غير المرغوب فيها

ووفق بحث الكثير من الأشخاص، عن كيفية التخلص السليم من الأدوية غير المرغوب فيها، «عشان متضرش غيرك»، أوضحت الصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة نصائح طريقة التخلص السليم من الأدوية غير المرغوب فيها.

وجاءت النصائح التي توجهت بها هيئة الدواء المصرية، إذا لم تتوفر تعليمات في نشرة المنتج عن كيفية التخلص الآمن من الأدوية غير المستخدمة في المنزل؛ على النحو التالي:

أولا:

بالنسبة للمواد الصلبة «حبوب، كبسولات وأقراص» يجب عليك إخراجها من عبواتها الأصلية، ومزجها مع بقايا مواد غير مرغوب فيها مثل القهوة.

​​​ثانيا:

المواد السائلة ينبغي أن تسكب على مناشف ورقية، ثم توضع في كيس قابل للغلق، أو علبة فارغة، أو حاوية أخرى؛ لمنع أي تسريب، أو خروج للدواء من كيس القمامة، للحد من وقوع حوادث تسمم للأطفال والحيوانات الأليفة.

ونصحت هيئة الدواء المصرية في النهاية، أنه في حالة الشك وعدم التأكد من طريقة التخلص السليم من الأدوية؛ يجب عليك التحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي لأنه الخبير الأول بالدواء.