«دراسة» تحذر من تناول الكيك والشيبسي والسناكس.. تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأنظمة الغذائية المختلفة هي ما تتحكم في صحتك عند الكبر وكذلك في فترة الشباب، وتناول طعام ثقيل للغاية في الكعك والبسكويت ورقائق البطاطس الشيبسي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، حيث حذر الباحثون من مخاطر الوجبات الخفيفة السناكس فائقة المعالجة، وذلك وفقا لـ دراسة جديدة أجريت على أكثر من 10 آلاف شخص، وفيما يلي تفاصيل الدراسة ومخاطر تناول السناكس بحسب أخصائية التغذية العلاجية جيهان الدمرداش.

مخاطر تناول الأطعمة المعالجة

نظرت دراسة أجريت على 10 آلاف شخص، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في كيفية تأثير الأطعمة فائقة المعالجة على الخرف، ووجدت أن الأشخاص الذين يتناولون السناكس أو الوجبات الخفيفة غير الصحية يعانون من تدهور إدراكي أسوأ بنسبة 28% من الأشخاص الذين لا يتناولونها، واقترح الباحثون أن السيتوكينات في الأطعمة يمكن أن تكون وراء المعدل الأسرع من الإصابة بالخرف.

وقالت «الدراسة»، إن تناول الكثير من الكيك والبسكويت ورقائق البطاطس لن تجعلك سمينًا فقط، ولكن يقول باحثون برازيليون إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالخرف.

وقال الفريق، إن السيتوكينات أو البروتينات الالتهابية التي يصنعها الجسم والتي يعتقد أن الأطعمة السكرية تعززها ويمكن أن تكون وراء المعدل الأسرع، وربطت الأبحاث السابقة بين المواد الكيميائية والتدهور المعرفي.

تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة بشكل عام على نسبة أعلى من السكر والملح والدهون المشبعة مقارنة بالأطعمة المصنعة الأقل، يشمل المصطلح الأطعمة التي تحتوي على مكونات لا يضيفها الشخص عند الطهي في المنزل مثل المواد الكيميائية والملونات والمواد الحافظة، وتشمل الوجبات الجاهزة والآيس كريم والنقانق والدجاج المقلي والحبوب والكاتشب.

أضرار السناكس

تحتوي السناكس مثل الشيبسي وكل المواد المعلبة على مواد حافظة وزيوت مهدرجة ضارة جدا بالصحة، ويمكن ان تؤدي للإصابة بأمراض مزمنة مثل الضغط والقلب والسكر.