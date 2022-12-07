5 نصائح تساعد على إخفاء الأكتاف العريضة.. ارتدي هذه التصميمات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يحتاج كل شكل للجسم طريقته الخاصة في ارتداء الملابس التي تتناسب معه، وتساهم في ظهوره بشكل جيد، دون الشعور بخجل من وجود بعض «الديفوهات» البسيطة التي تختلف من سيدة لأخرى، وبشكل خاص من يتمتعن بوجود أكتاف عريضة، حيث تعاني الكثير من تلك الفئة النسائية من الأمر، وقد تجد صعوبة بعض الشيء في الحصول على قطع من الأزياء التي تتناسب معها.

نصائح لارتداء ملابس ملائمة للكتف العريض

وللتغلب على هذه المشكلة لدى السيدات، قدم موقع wikihow العالمي المعني بشؤون الموضة، مجموعة من النصائح المناسبة لإخفاء الأكتاف العريضة، والتي من بينها:

1- اختيار الملابس ذات الفتحات الكبيرة للذراع

عند اختيار الملابس ذات الفتحات الكبيرة للذراع، ابحثي عن ثوب يمنحك مساحة كبيرة للتنفس حول الكتفين، مما يترك مساحة كبيرة لذراعيك وكتفيك ويخفي عرضهما.

2- ابحثي عن أكمام كاب

لإخفاء عرض كتفك بمهارة، يمكن اختيار القمصان قصيرة الأكمام، لأنها مناسبة تمامًا لأي شخص ذي أكتاف عريضة.

3- ارتداء خطوط رقبة دائرية

يمكنك ارتداء سترات ذات رقبة دائرية واسعة، حيث أنها تخفي مظهر كتفيك بشكل أنيق.

4- ارتداء ملابس بأكمام متدلية

ابحثي عن الملابس ذات نمط الكيمونو، والتي توفر أكمامًا فضفاضة ومريحة تغطي كتفيك وتكملهما بشكل رائع.

5- وازني بين إطلالتك مع السترات والسترات الطويلة

ابحثي عن الملابس التي تنخفض قليلاً عن الخصر، مما يساعد على موازنة مظهرك بصورة جذابة.