ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر يوميا؟.. فوائد مذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجزر من الخضراوات المفضلة لدى الأطفال والكبار ويمكن تناوله في السلطة أو مع وجبات أخرى مثل البسلة والسوتيه أو كعصير أو إضافته مع البرتقال وغيره من الأكلات، ومن المتعارف عليه أنه يحتوي على فوائد عدة لذا يتساءل البعض عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر يوميا؟.

وتقدم الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية عبر «هن»، الإجابة على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر يوميا؟، حيث إن الجزر يحتوي على عناصر غذائية متعددة من الفيتامينات والكربوهيدرات والألياف وفيما يلي فوائد الجزر.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر يوميا؟

- يحد من الإصابة بأنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا والقولون والمعدة، والثدي.

- يعمل الجزر على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

- يقي من أمراض القلب.

- يعمل على فقدان الوزن حيث إنه يعطي الإحساس بالشبع كما أن سعراته الحرارية منخفضة.

- الجزر مفيد لصحة العين ويقي من الإصابة بالعمى الليلي.

- يحمي الكبد ويتخلص من السموم.

فوائد الجزر على الصحة

- يساعد القولون على التخلص من الفضلات.

- يعمل على تقوية وتحفيز نمو الشعر، ويمنع تساقطه.

- يحسن الدورة الدموية بالرأس.