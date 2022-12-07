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طرق مختلفة لتزيين البلوفرات الشتوية.. «ضيفي الخرز والخيط»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

طرق تزيين البلوفرات

تعد البلوفرات الشتوية من أفضل القطع التي تكون في دولاب كل فتاة في فصل الشتاء، فهي تساعد على الشعور بالدفء خلال فصل وأيام الشتاء الباردة، وقد تتواجد بلوفرات شتوية كثيرة في خزانة ملابس كل فتاة وقد تسعى لتجديدها بأحدث صيحات الموضة وبأقل تكلفة والاستعانة بأدوات بسيطة لتحويل قطع الملابس، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» طرق مختلفة لتزيين البلوفرات في المنزل بحسب موقع «Fustany» الخاص بالأزياء.

تزيين البلوفرات بطرق مختلفة 

إضافة الخيط:

إضافة الخيط وتثبيته على قطعة البلوفر يعطيه شكلًا مختلفًا وحاولي أن تنسقي لون الخيط مع لون البلوفر، وأنتبهي أن يكون نوع الخيط جيد. 

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أشكال مختلفة:

إضافة أشكال مختلفة أكثر خفة لقطعة البلوفر تعطيه شكلًا مناسب للمناسبة التي تلبسينه فيها كالخروج والتنزة مع أصدقائك أو خروجة كلاسيك.

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إضافة الخرز:

إضافة الخرز على قطعة البلوفر ضروري لطبقات شتاء مختلفة، ووزعي الخرز بطرق مختلفة على البلوفر حسب شكل ولون البلوفر.

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قطع إضافية:

ثبتي قطع إضافية على البلوفر قد يغير في شكله، ولكن يجب إضافة الأشكال المناسبة مع البلوفر.

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إضافة الدبوس:

إضافة شكل الدبوس وتزينه بقطع القماش المختلفة تعطي البلوفر شكلًا مختلفًا أيضًا.

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قطع الفضة:

إضافة قطع الفضة أيضًا تضفي المزيد من الأناقة.

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يمكنك أيضًا إضافة الخرز أو أي شكل تحبينه إلى كم البلوفر فذلك يغير في شكله ويضفي إيه المزيد من الرُقي والاختلاف.

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