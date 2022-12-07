طريقة عمل خبر الباجيت في المنزل.. «زي الفينو العادي حضريه لأولادك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحتوي الخبز على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية التي يعتمد عليها جسم الإنسان للحصول على الطاقة، وللخبز أنواع كثيرة تساعد في الأكل، ويعتبر خبز الباجيت من خبز الفينو الذي يحبه معظم الأطفال، بالإضافة إلى أنه مفيد وسريع التحضير بالمنزل لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» طريقة خبر الباجيت على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة تحضير خبز الباجيت

المقادير:

- أربع أكواب من الدقيق.

- ملعقة كبيرة خميرة.

- رشة ملح.

- ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

- ربع كوب عسل أبيض.

- ربع كوب زيت.

- ماء للعجن.

طريقة التحضير:

- ضعي الخميرة والدقيق والبيض وقلبي المكونات جيدًا.

- ضيفي العسل والزيت واستمري في التقليب.

- ضيفي الماء بمقدار نصف كوب وقلبي بيدك أو بالملعقة أو بالعجان يُفضل بيدك حتى تشعري بقوام العجينة.

- شكلي العجينة على شكل الفينو وافتحي به خطوط بسيطة حتى تتخمر بشكل أفضل.

- ارتكي العجين حتى يتخمر ودخليها الفرن حتى تستوي وينضج خبز الباجيت.

طريقة تحضير خبز الباجيت دون زيت

المقادير:

- أربع أكواب دقيق.

- ملعقة ونصف خميرة.

- ملعقتان كبيرتان عسل.

ملعقتان ضغيرتان ملح.

طريقة التحضير:

- امزجي العسل مع الخميرة ونصف كوب من الماء الدافئ.

- امزجي المكونات حتى تتجانس وضعي المزيج جانبًا لمدة 10 دقائق.

- اخلطي الدقيق والملح ثم أضيفي الخميرة.

- أضيفي كوب الماء الدافئ تدريجيًا واعجني المكونات حتى تماسك المكونات وتشكل عجينة.

- انقلي العجينة إلى سطح مرشوش بالدقيق.

- اتركي العجين حتى تلين.

- شكلي العجينة على شكل كرة وضعيها في وعاء وغطيها واتركيها في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.

- لفّي كل جزء من العجين على شكل رغيف الفينو.

- غطي العجين من جديد واتركيه ليتضاعف بالحجم لمدة 30 دقيقة.

- ضعي العجين في فرن محمى لحوالى 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

طريقة تحضير أخرى لخبر الباجيت

المقادير:

- ثلاثة أكواب دقيق.

- ملعقة ملح.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- حبة البركة.

- ماء للعجن.

طريقة التحضير:

- امزجي الدقيق مع الخميرة والماء الدافئ.

- أضيفي الملح وزودي الخميرة وقلبي جيدًا.

- غطي العجين في وعاء ويترك ليتخمر لمدة ساعة إلى أن يتضاعف حجمه.

- قسمي العجين على سطح مرشوش إلى 8 قطع متساوية.

- غطي العجين واتركيه لمدة 10 دقائق.

- افردي كل قطعة على شكل رغيف فينو ورصي في صينية الفرن.

- في حال الرغبة بتزيينه زينية بحبة البركة أو الشوفان أو السمسم حسب الرغبة.