«كلما نظر في المدرجات وجدها».. ما سر ظهور أشرف حكيمي الدائم مع والدته؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبلات وأحضان قد تكاد تغمرها سعادة الدنيا وما فوقها، تظهر بها والدة نجم المنتخب المغربي، أشرف حكيمي، أثناء دعمها له مع كل فوز يحققه رفقة فريقه الوطني، والذي جاء آخرها أمس، بعد أن قبلته عقب فوز فريق بلادها الوطني على نظيره الإسباني، فسرعان ما هرع إليها نجلها، وحصل على قبلاتها وسط المشجعين في المدرجات، وسرعان ما يتصدر الثنائي المشهد.

دعم ومساندة والدة أشرف حكيمي له

دعم ومساندة دائمان تحرص والدة لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي، على تقديمهما لنجلها، خاصة مع تحقيقه الفوز الباهر بالمباريات المهمة، فخلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2021، ظهرت السيدة «سعيدة» والدة «حكيمي» رفقته بأحد اللقاءات التليفزيونية، متحدثة عن دعمها الدائم له وحرصها على أن تكون إلى جانبه في كل فوز يحققه.

لكن خلال العام الحالي، ومع انطلاق فعاليات مونديال كأس العالم 2022، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة الراهنة، خطفت والدة أشرف حكيمي الأنظار نحوها بشدة، وذلك بعد أن ظهر دعمها له بشكل مؤثر، حيث حرصت على تقبيله أمام الجماهير، عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي، ومن ثم ليلة أمس، بعد الفوز الأخير لفريق بلادها الوطني على المنتخب الإسباني.

سبب ظهور أشرف حكيمي مع والدته باستمرار

ووفق ما ذكر موقع «العربية»، أن أسرة اللاعب المغربي عاشت ظروفًا قاسية قبل أعوام طويلة، وذلك بعد أن انتقلت العائلة من المغرب إلى إسبانيا، بحثا عن فرص عمل وتوفير نفقات المعيشة بمهن بسيطة، إذ عملت والدته كمدبرة منزلية، وظلت طيلة سنوات عمرها تقدم الدعم له إيمانا بموهبته الكروية.

أما عن سبب ظهور اللاعب المغربي مع والدته بشكل مستمر، كشفت التقارير أنه يحرص دائمًا على تقديم العرفان لوالده ووالدته بشكل خاص، وذلك لمساهمتهما في دعمه الدائم وعيش سنوات طويلة من الشقاء من أجل نجاحه بمجال كرة القدم.