عيش «بانيتوني» أشهر أكلات عيد الكريسماس.. إليك طريقة عمله بالمنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«البانيتوني» نوع من الخبز الإيطالي يزين مائدة الطعام خلال الاحتفال بالكريسماس، يحضر في أوروبا، والغرب والجنوب وأمريكا الجنوبية وأستراليا، وكندا وأمريكا، وفيما يلي طريقة تحضيره على طريقة الشيف غادة التلي.

طريقة عمل خبز بانيتوني

2 كوب فواكه مجففة وزبيب

3 صفار بيض

3 معلاق صغيرة خميرة

3 بيضات

معلقة صغيرة قرفة

معلقة صغيرة زنجبيل‏

كوب لبن‏

¾ كوب سكر بني‏

½ كوب زبدة

طريقة التحضير

يؤخذ جزء من الدقيق ويخلط مع بعض اللبن والخميرة ويعجن ويترك لليوم الثاني في الثلاجة مغطى.

تنقع الفواكه المجففة والزبيب في مشروب شعير لمدة ليلة وتصفى.

تبدأ عملية العجن بإضافة المواد الجافة معا، وتضاف الخميرة السابقة ثم يخفق البيض مع الصفار ويضاف على العجين مع الزبدة الذائبة.

يكمل العجن مع العلم أن العجينة لزجة بعض الشيء فلا يضاف دقيق لمنع اللزوجة.

بعد 10 دقائق من العجن تضاف الفواكه وتخلط جيدا.

تغطى العجينة لمدة ساعة على الأقل، ثم تقسم حسب الحجم، وتوضع في القوالب الخاصة، وتترك ليتضاعف حجمها ثم تدهن بالبيض.

وتوضع فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية لمدة نصف ساعة تقريبا.