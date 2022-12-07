الامارات | والدة نجمة «تيراس هاوس طوكيو» الراحلة تقاضي 3 شركات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت والدة هانا كيمورا، المصارعة الشابة ونجمة برنامج تلفزيون الواقع الياباني الشهير «تيراس هاوس»، أمس، إنها أقامت دعوى قضائية ضد محطة البرنامج التلفزيوني اليابانية وشركتين أخريين، مدعية أن ابنتها انتحرت بسبب البرنامج.

وبحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية، تسعى كيوكو كيمورا، من خلال الدعوى التي أقامتها أمام محكمة طوكيو الجزئية، إلى الحصول على نحو 142 مليون ين (مليون دولار) تعويضاً من الشركات الثلاث، وبينها شبكة تلفزيون فوجي، التي قالت إنها أنتجت البرنامج التلفزيوني بطريقة تجعل المشاهدين يكرهون ابنتها.

وكانت هانا كيمورا (22 عاماً) ضمن أعضاء فريق التمثيل الستة في موسم «تيراس هاوس طوكيو» 2019-2020. وعثر على المصارعة المحترفة منتحرة في شقتها بالعاصمة طوكيو في مايو 2020، بعد أن استهدفها سيل من رسائل الكراهية المتنمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إلغاء العرض منذ ذلك الحين.

وبحسب الدعوى، بدأت هانا كيمورا في إيذاء نفسها عقب بث مشهد لها وهي تفقد أعصابها على شبكة «نتفليكس» في مارس 2020، قبل بثه على التلفزيون، ما أدى إلى تعرضها للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت كيمورا أن المتهمين واصلوا بث المشهد والمسلسل التلفزيوني، ما تسبب في الانتحار.

وتابعت الأم في مؤتمر صحافي أن المتهمين «لم يتفاعلوا بصدق، ولا أتوقع أن يتغيروا»، مشيرة إلى أنها تأمل أن تسهم دعواها القضائية في القضاء على التنمر عبر الإنترنت.

وفي محاكمة منفصلة، أمرت المحكمة، في مايو العام الماضي، رجلاً بدفع نحو 1.29 مليون ين تعويضاً لها لنشره رسائل كراهية استهدفت ابنتها بعد انتحارها.