الامارات | «أبدع مسرح» تتلقّى 21 طلباً من 13 فرقة محلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن تلقّي مبادرة «أبدع مسرح»، التي أطلقتها مؤخراً، 21 طلباً من 13 فرقة مسرحية محلية للاستفادة من المنح التي تقدمها ضمن مسارات «الجولات المسرحية المحلية» و«تعزيز القدرات والمهارات» و«منح العروض المسرحية الخارجية».

وتلقّى مسار منح الجولات الخاصة بالعروض المسرحية داخل دولة الإمارات، والمعني بدعم جولات العروض المسرحية المنتجة حديثاً (التي لم يمض عليها أكثر من عامين)، بتنظيم من جمعيات النفع العام أو الفرق المسرحية المسجلة في الدولة 11 طلباً وتحصّلت خمسة منها على دعم بـ240 ألف درهم.

واستقبل مسار بناء وتطوير القدرات للفرق المسرحية، ودعم المشاركة في المهرجانات الدولية الخارجية على المستوى العربي والإقليمي خمس طلبات لكلّ منهما، وحجب المنح في مسار بناء وتطوير القدرات لعدم استيفاء الطلبات المقدمة للشروط المعلنة، فيما تم دعم ثلاثة أعمال مسرحية ضمن مسار دعم المشاركات الدولية بمنح وصلت إلى 270 ألف درهم.

وقالت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي: «حرصنا على أن تواكب المبادرة تطلعات وطموحات المسرحيين المحليين وترتقي بوتيرة الإبداع الذي يقدمونه، وأن نتابع من خلالها مختلف احتياجات العاملين في هذا القطاع، ونوفّر لهم البيئة الداعمة والتي تضمن استمرارية العمل الإبداعي، ما يحقق رؤيتنا وغايتنا في دعم إنتاجات المسرح المحلي وتوفير السبل التي تحقق لها انتشاراً وحضوراً واسعاً على الصعيدين المحلي والإقليمي».

وأضافت: «المسرح ركيزة أساسية في مسيرة العمل الثقافي والإبداعي والأدائي بصفة عامة، لذا نوليه الاهتمام الكبير، وقد لمسنا من خلال الطلبات التي تلقتها المبادرة حجم المتابعة والحرص الذي تبديه مختلف الجهات العاملة في هذا القطاع للاستفادة مما تقدمه من خيارات، ونتطلع لمواصلة تقديم الدعم بما يخدم تعزيز وتطوير واقع العمل المسرحي والارتقاء به نحو آفاق أكثر تطوراً بما يسهم في دعم المبدعين وانتشارهم والتعريف بالإبداع الإماراتي في هذا المجال محلياً ودولياً».