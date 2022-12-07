الامارات | نجوم أزياء بريطانيا على السجادة الحمراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية، الذي أقيم أمس في لندن، حشداً من مشاهير الموضة العالمية من مصمّمين وعارضين وأصحاب مؤسسات، وذلك لتكريم أهمّ الشخصيات التي حقّقت إنجازات في مجال الأزياء في 2022.

تنوّعت إنجازات نجوم الحفل على السجّادة الحمراء بين الجذّابة والمبتكرة والأنيقة، كما تخلّلت الحفل لحظات مميّزة، من أهمّها تكريم ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر الماضي.