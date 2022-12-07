الامارات | نجوم أزياء بريطانيا على السجادة الحمراء

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أزياء بريطانيا على السجادة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية، الذي أقيم أمس في لندن، حشداً من مشاهير الموضة العالمية من مصمّمين وعارضين وأصحاب مؤسسات، وذلك لتكريم أهمّ الشخصيات التي حقّقت إنجازات في مجال الأزياء في 2022.
تنوّعت إنجازات نجوم الحفل على السجّادة الحمراء بين الجذّابة والمبتكرة والأنيقة، كما تخلّلت الحفل لحظات مميّزة، من أهمّها تكريم ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في سبتمبر الماضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App