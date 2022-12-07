الامارات | الممثلة الأميركية كيرستي آلي تغيب عن 71 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الممثلة كيرستي آلي، الحائزة جائزة إيمي مرتين، وصاحبة دور البطولة في المسلسل التلفزيوني «تشيرز»، عن 71 عاماً إثر إصابتها بالسرطان، كما أعلنت عائلتها أول من أمس.

وقال نجلاها، ليلي برايس ستيفنسون ووليام ترو ستيفنسون، في بيان عبر «تويتر»: «يحزننا أن نعلمكم أن والدتنا الرائعة والنشيطة والمُحبّة توفيت بعد معركة مع مرض السرطان الذي رُصدت إصابتها به قبل فترة وجيزة».

وأضافا «اندفاع والدتنا وشغفها بالحياة وبأبنائها وأحفادها وحيواناتها الكثيرة، علاوة على سعادتها الدائمة في الإبداع، كانت منقطعة النظير، ما يترك لنا مصدر إلهام لعيش الحياة على أكمل وجه كما فعلت».

واشتُهرت كيرستي آلي بدور ريبيكا هاو في مسلسل «تشيرز» الذي بثته شبكة «إن بي سي». وحصلت عن الدور عام 1991 على جائزة إيمي لأفضل ممثلة في دور رئيس في مسلسل كوميدي.

كما حصلت على جائزة إيمي ثانية عن دورها كأمّ تربي بمفردها ابنها المصاب بالتوحد، في فيلم «ديفيدز ماذر» الذي صدر عام 1994.

وأدت آلي دور البطولة في الكوميديا الرومانسية «لوك هوز توكينغ» سنة 1989، إضافة لتتمّته إلى جانب جون ترافولتا.

ووجّه ترافولتا في منشور عبر «إنستغرام»، أول من أمس، تحية إلى روح الممثلة، ناشراً صورة كريستي آلي في شبابها. وكتب: «أحبك يا كيرستي. أعلم أننا سنلتقي مجدداً».