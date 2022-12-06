«هيخلصك من حب الشباب».. فوائد مذهلة لـ استخدام أوراق النعناع على البشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

فوائد مذهلة يتمتع بها أوراق النعناع، إذ يحتوي على عناصر غذائية قيمة تجعل البشرة أكثر نضجا، لذا يستخدم في مستحضرات التجميل والعناية، بحسب ما نشره موقع «ستايل كريز».

كثير من الناس يستخدمون أوراق النعناع لعلاج آثار حب الشباب، إذ تقلل من ظهور الندوب والحبوب لاحتوائه على حمض الساليسيليك الذي يستخدم في علاج حب الشباب، وإزالة المسام المسدودة.

يتوفر هذا المكون في الغالب في محلول تنظيف وتقشير البشرة، ويستخدم على نطاق واسع في تركيبات الايورفيدا لعلاج حب الشباب ومشكلات البشرة الأخرى.

يحتوي النعناع على مركبات الفلافونويد والفينولات، والتي لها خصائص ممتازة مضادة للأكسدة ويمكن أن تمنع عمل الجذور الحرة الضارة.

وأثبتت بعض الدراسات أن النعناع البري يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وعلاج مشكلات الجلد، مثل حب الشباب وفرط التصبغ.