مخاطر قد تصل للوفاة.. احذر الإفراط في شرب الماء واعرف الكمية المسموحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من تعدد الفوائد الصحية لشرب الماء يوميًا، كونه مهم لصحة الجسم وتعزيز مناعته، إلا أن هناك بعض النتائج السلبية التي قد يتعرض لها الشخص، في حال تناوله كميات كبيرة من الماء أكثر من المقدار اليومي الذي يحتاجه الجسم.

أضرار الإفراط في شرب الماء

وبشأن ذلك، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، في تصريحات تلفزيونية، إن شرب الماء من العادات اليومية الأساسية التي يحتاجها الجسم، لتعدد فوائده الصحية والمهمة مثل المساهمة في إنقاص الوزن، ومنح الجسم الرطوبة اللازمة، وغيرها، لكن عند الإفراط في تناوله عن المقدار اليومي الطبيعي، من الممكن أن يتعرض الشخص لبعض المضاعفات وتخفيف نسب المعادن في الدم، ما قد يؤدي إلى الوفاة.

الإفراط في شرب الماء يؤدي للتسمم المائي

أوضح خلال تصريحاته لـ«هن»، أن المعدل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم من الماء يتراوح ما بين 2- 3 لتر، وفي حال الإفراط في الحصول عليه أعلى من هذا المعدل، قد يحدث ما يسمى بالتسمم المائي لكن في حالات نادرة.

وأكد «الحوفي» أن الإفراط في تناول الماء عن المعدل الطبيعي بصورة مستمرة، يؤدي بالفعل إلى تخفيف العناصر المعدنية بالدم، «ممكن يحصل خلل لمحتوى المياه في الخلايا، ويحصل ضغط عليها اللي هو تسمم المياه».