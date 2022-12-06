الامارات | أعجوبة تنقذ حياة رجل تعرض لرصاصة اخترقت رأسه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كُتب لشاب يبلغ من العمر 24 عامًا عمرا جديدا عندما نجا من محاولة قتل برصاصة بالرأس، اخترقت رأسه من الخلف وهشمت أسنانه.

وكان الضحية الشاب، وهو من بلدية ماريالفا في البرازيل، يقف أمام آلة بيع خارج أحد المصانع، عندما اقترب منه رجل من الخلف وأطلق النار عليه في رأسه، وبأعجوبة، وأمام دهشة الموجودين تمكنت الضحية من الركض بعيدًا، قبل الذهاب إلى مقهى قريب لطلب المساعدة، وتم التقاط الصور المؤلمة على كاميرا مراقبة تابعة للبلدية وتم تداولها عبر وسائل الإعلام البرازيلية.

وأوضح الطبيب الذي عالجه في المستشفى أن الشاب" خضع لفحص بالأشعة المقطعية وأظهر أنه مصاب بكسر في أول فقرة من الفقرات العنقية".

وأضاف الطبيب أن " الإصابات من هذا النوع قاتلة و تترك الضحية بشلل رباعي ،لكنه كان محظوظًا جدًا. لقد كانت معجزة".

وقال مسعفون إن الرصاصة اخترقت مؤخرة رأس الضحية واخترقت العنق وكسرت بعض الأسنان، وتظهر الصور الشاب جالسًا بشكل عرضي على حافة رصيف أثناء محاولة علاجه من الإصابة.

وقالت المستشفى في بيان لها: "إنه في غرفة الطوارئ، يتنفس دون مساعدة الأجهزة، ويتلقى المساعدة الطبية وينتظر نقله إلى مستشفى مرجعي لإجراء الجراحة".