ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الليمون؟.. فوائد غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص الكثير من الأشخاصن على استخدام الليمون سواء على الحساء أو السلاطة أو عصير أو على الخضار أو الفول وغيره من الأكلات أو المشروبات وبخلاف أنه يعطي مذاقا أفضل للطعام ولكنه أيضا من المتعارف عليه أنه يحتوي على فوائد عدة وربما لا يعلم البعض أن قشر الليمون أيضا غني بالعناصر المفيدة للإنسان.

وذكرت الدكتورة آية سامي، أخصائية التغذية عبر «هن»، أن هناك فوائد لقشر الليمون على الصحة ويمكن وضعه على السلاطة أو المياه أو توابل أو عن طريق مضغها، وردت على سؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الليمون في السطور التالية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الليمون؟

- التخلص من الفطريات ومشكلات اللثة.

- يزيل قشر الليمون رائحة الفم الكريهة.

- قشر الليمون غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف والكالسيوم.

- يساعد قشر الليمون على فقدان الوزن.

- يعزز قشر الليمون جهاز المناعة ويقويه.

- يخلصك من الرشح والزكام ويمنع انتقال العدوى.

- مفيد لمشكلات الرئتين وضيق النفس.

- يحمي العظام.

- يعتبر قشر الليمون مكملا غذائيا.

- يعطي للماء التعقيم والنكهة.

فوائد قشر الليمون على الصحة

- قشر الليمون مفيد لخلايا الجسم.

- يقلل قشر الليمون من الالتهابات بالجسم.

- يمنع رائحة التعرق الكريهة.

- مطهر للجسم.

- مفيد للجهاز الهضمي ومطهر له.

- يقي من أمراض الشتاء والخريف.

- مدر للبول.

- قشر الليمون مفيد لصحة القلب.

- يخفض قشر الليمون من حالة التوتر.

- يخفض من مستوى ضغط الدم.

- يحمي قشر الليمون من الأمراض.

-مرطب للجلد ومضاد للالتهابات.

- يقي من نزلات البرد والإنفلونزا.